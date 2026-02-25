Canlı
        Galatasaray Juventus karşısında 570 milyon liralık rövanşa çıkıyor!

        Galatasaray Juventus karşısında 570 milyon liralık rövanşa çıkıyor!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, turu geçmesi halinde 11 milyon Euro'luk (yaklaşık 570 milyon TL) ek geliri kasasına koyacak.

        Giriş: 25.02.2026 - 11:37
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a konuk olacak Galatasaray, adını son 16 takım arasına yazdırarak dev bir geliri de kasasına koyacak.

        2

        Cimbom 5-2 kazandığı maçın rövanşında turu geçmesi halinde UEFA'dan 11 milyon Euro'luk gelir elde edecek.

        3

        Katılım bedeli ve lig aşamasındaki sonuçlarla birlikte şu ana kadar 42.5 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray, 11 milyon Euro'yu da kasaya koyması halinde Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki toplam gelirini 53.5 milyon Euro'ya çıkaracak.

        4

        12 YIL SONRA SON 16 TURUNUN KAPISINDA

        Şampiyonlar Ligi'nde en son 2014 yılında yine bir Juventus maçının ardından son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılılar, 12 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

        5

        Galatasaray'ın Juventus ile oynayacağı karşılaşma ülke puanı açısından da önem taşırken, sarı-kırmızılılar, Juve'yi eleyip hem finansal hem de sportif olarak güç kazanmayı hedefliyor.

