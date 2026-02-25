Canlı
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump ulusa seslendi: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump ulusa seslendi: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim

        ABD Başkanı Trump, 1 saat 41 dakikalık 'Birliğin Durumu' konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD-İran hattındaki gelişmelere değinen Trump, İran'a karşı olası bir askeri saldırı hakkındaki düşüncelerini açıkça belli etmedi. İran'ın nükleer silah yapacağını söyleyen Trump, "Tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmek. Ancak bir şey kesin, dünyanın bir numaralı terör sponsoru olan ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim" dedi

        Giriş: 25.02.2026 - 07:18
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"

        ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de geleneksel 'Birliğin Durumu' konuşmasında açıklamalarda bulundu. Trump, 1 saat 41 dakikadan fazla süren konuşmasıyla 'Birliğin Durumu' rekorunu kırdı.

        ABD Başkanı Trump, Ortadoğu'da son yirmi yılın en büyük ABD askeri yığılmasından haftalar sonra İran'a karşı olası bir askeri saldırı hakkındaki düşüncelerini açıkça belli etmedi.

        Trump, İran ile yaşanan çıkmazı diplomasi yoluyla çözmenin "tercih ettiği" olduğunu söyledi. Ancak aynı zamanda, İran'ın nükleer silah geliştirmesine "asla" izin vermeyeceğini söyleyerek üstü kapalı bir tehditte de bulundu.

        Bununla birlikte başka bir konuya geçti; Kongre'deki milletvekillerini, evde izleyenleri ve tüm dünyayı, ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girerse ne yapacağı konusunda tahmin yürütmeye bıraktı.

        "İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

        Geçen yıl ABD'nin İran'daki nükleer tesislerini hedef alan 'Gece Yarısı Çekiç Operasyonu'na da atıfta bulundu.

        "Gece Yarısı Çekiç Operasyonu'ndan sonra, silah programlarını yeniden inşa etme girişimlerinde bulunmamaları konusunda uyarıldılar; ancak devam ediyorlar ve şu anda yine uğursuz nükleer emellerinin peşindeler" dedi.

        İran'ın daha fazla ABD saldırısından kaçınmak için bir anlaşma yapmak istediğini, ancak nükleer silah üretmeme konusunda henüz bir taahhütte bulunmadığını da ekledi.

        "Tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmek. Ancak bir şey kesin, dünyanın bir numaralı terör sponsoru olan ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim" dedi.

        MADURO'YA İLİŞKİN: KANUNSUZ BİR DİKTATÖR

        Trump, dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan El Mencho'nun, Meksika'da düzenlenen bir güvenlik operasyonu sırasında öldürülmesine değindi.

        Ayrıca, Güney Amerika açıklarındaki sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yapılan baskınları övdü ve bunun ABD'ye uyuşturucu girişini durdurmaya yardımcı olduğunu söyledi. Geçen ay da Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun tutuklanmasını da takdir etti.

        Trump, operasyonun "kanunsuz bir diktatörün" saltanatına son verdiğini söyledi.

