ABD Başkanı Trump ulusa seslendi: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de geleneksel 'Birliğin Durumu' konuşmasında açıklamalarda bulundu. Trump, 1 saat 41 dakikadan fazla süren konuşmasıyla 'Birliğin Durumu' rekorunu kırdı.

ABD Başkanı Trump, Ortadoğu'da son yirmi yılın en büyük ABD askeri yığılmasından haftalar sonra İran'a karşı olası bir askeri saldırı hakkındaki düşüncelerini açıkça belli etmedi.

Trump, İran ile yaşanan çıkmazı diplomasi yoluyla çözmenin "tercih ettiği" olduğunu söyledi. Ancak aynı zamanda, İran'ın nükleer silah geliştirmesine "asla" izin vermeyeceğini söyleyerek üstü kapalı bir tehditte de bulundu.

Bununla birlikte başka bir konuya geçti; Kongre'deki milletvekillerini, evde izleyenleri ve tüm dünyayı, ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girerse ne yapacağı konusunda tahmin yürütmeye bıraktı.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Geçen yıl ABD'nin İran'daki nükleer tesislerini hedef alan 'Gece Yarısı Çekiç Operasyonu'na da atıfta bulundu.

"Gece Yarısı Çekiç Operasyonu'ndan sonra, silah programlarını yeniden inşa etme girişimlerinde bulunmamaları konusunda uyarıldılar; ancak devam ediyorlar ve şu anda yine uğursuz nükleer emellerinin peşindeler" dedi.