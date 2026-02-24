Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray VAR kayıtları açıklandı! Konyaspor-Galatasaray maçında Sane'nin golü neden iptal edildi? - Galatasaray Haberleri

        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını açıkladı. Kamuoyuyla paylaşılan kayıtta, sarı-kırmızılı futbolcu Sane'nin iptal edilen golü sırasında VAR odası ile hakem Atilla Karaoğlan arasında yaşanan diyalog yer aldı.

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 20:03
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?

        TFF, Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını açıkladı.

        TFF'nin YouTube kanalından yayınlanan kayıtta, Konyaspor-Galatasaray maçında yaşanan ve VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Sane'nin golünün VAR konuşmaları yer aldı.

        Videoda yer alan diyalog şöyle:

        VAR (Davut Dakul Çelik): Atilla hocam VAR konuşuyor. Potansiyel ofsayt ihlali için sana sahada inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim. Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim.

        Atilla Karaoğlan: Evet, bu yerde 79 numarayla mücadeleden bahsediyorsun doğru mu?

        VAR (Davut Dakul Çelik): Doğrudur, kale arkasından da tkisini göstereceğim.

        Atilla Karaoğlan: Evet, gördüm. 93 numaralı oyuncu ofsayt pozisyonunda. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor. Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var. Rakibe etkisi var. Bundan dolayı golü iptal ediyorum. Ofsaytla başlıyorum.

        VAR (Davut Dakul Çelik): Doğrudur, tamamdır.

        NE OLMUŞTU?

        Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında Sane ile bulduğu gol VAR'a takılmıştı.

        Alman yıldız 49. dakikada attığı golle sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirmiş ancak VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt için inceleme uyarısında bulunmuştu.

        Pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan, gol vuruşu sırasında Boey'in aktif ofsayt pozisyonunda olduğunu belirleyip rakibi Olaigbe'yi engellediğine hükmederek ofsayt karar vermiş ve gol iptal edilmişti.

