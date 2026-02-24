TFF, Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını açıkladı.

TFF'nin YouTube kanalından yayınlanan kayıtta, Konyaspor-Galatasaray maçında yaşanan ve VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Sane'nin golünün VAR konuşmaları yer aldı.

Videoda yer alan diyalog şöyle:

VAR (Davut Dakul Çelik): Atilla hocam VAR konuşuyor. Potansiyel ofsayt ihlali için sana sahada inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim. Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim.

Atilla Karaoğlan: Evet, bu yerde 79 numarayla mücadeleden bahsediyorsun doğru mu?

VAR (Davut Dakul Çelik): Doğrudur, kale arkasından da tkisini göstereceğim.

Atilla Karaoğlan: Evet, gördüm. 93 numaralı oyuncu ofsayt pozisyonunda. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor. Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var. Rakibe etkisi var. Bundan dolayı golü iptal ediyorum. Ofsaytla başlıyorum.

VAR (Davut Dakul Çelik): Doğrudur, tamamdır.