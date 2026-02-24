Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İnsanımızın huzuru, birliği, dirliği için şehit düşen kahramanları rahmetle yâd ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Şahadet ve gaza bilincini hayatının merkezine koyarak çocuklarını 'ya şehit ol ya gazi' duasıyla göreve uğurlayan anne babaları şükranla anıyor, bu ruhu diri tutan tüm anne babaların ellerinden öpüyorum. Şu anda vatanımızın dört köşesinde, hudut bölgelerimizde, dağlarda, d enizlerde, yurt dışı misyonlarımızda görev yapan, nöbet tutan, vatanı için fedayi can eylemeyi görev bilen güvenlik birimlerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Allah yâr ve yardımcınız olsun. Rabbim sizi her türlü tehditten ve saldırıdan muhafaza etsin diye dua ediyorum.

Bugün Türkiye bölgesinde gıptayla izleyen, huzur, güven ve istikrar adasına dönüşmüşse bu başarıda aslan payı sizlerindir. Emniyet güçlerimiz yakın tarihimizde başka ülkelerle karşılaştırılmayacak ölçüde çetin sınavlardan geçmiş, sayısız itibar suikastına rağmen devletimize yönelik her saldırıyı, her oyunu hamdolsun boşa çıkarmıştır. Hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelede destanlar yazan sizlersiniz. Organize suç örgütlerine nefes aldırmayan sizlersiniz. Zehir tüccarları, çetelere, kendini devlet ve kanundan üstün gören küstahlara göz açtırmayan sizlersiniz. Gezi olaylarında olduğu gibi Türkiye'yi istikrarsız hale getirmeye yönelik kötü dışarıda kalkışmaları bertaraf eden sizlersiniz.

İnsanlık tarihinin en zengin hazinelerini barındıran ülkemizde yalancılara ve talancılara aman vermeyen sizlersiniz. Aidiyet, inanç, uyruk ve kimliğine bakmayan gadre uğrayanların imdadına koşan, suçluları adalete teslim etmeden gözüne uyku girmeyen, halkımızın huzuru için fedakârca çalışan sizlersiniz. Polis, bekçi, jandarma, sahil güvenlik, güvenlik korucusu, İçişleri Bakanlığımızın tüm mensuplarını özellikle cani gönülden tebrik ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizle gurur duyduğumu her zaman bilmenizi isterim. İnsanımızın huzurunu kim bozarsa, devletimizin güvenliğine kim el uzatırsa, özgürlüklerimize, demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz. Biz tarih boyunca birilerinin gölgesinde yaşamayı, gölgesine sığınmayı zül addetmiş, hür doğmuş, hür yaşamış, hür olarak emaneti teslim etmeyi her şeyden aziz görmüş bir milletiz. Gölge olarak ay yıldızlı al bayrağın gölgesini bilir ve tanırız. 86 milyonun her bir ferdi için yeryüzünde en güvenli yer al bayrağımızın huzur veren gölgesidir. Allah'ın izniyle, sizlerin de gayretiyle inşallah bu gölgede huzursuzluk, istikrarsızlık, kargaşa ve kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Hemen her gün yeni bir krizin, gerilimin baş gösterdiği coğrafyamızda her adımımızı dikkatle atıyoruz.

Her hesaba karşı unutmayın bizim de hesabımız var. Her oyunu bozacak, her komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var. Ne yapıyorsak 23 yılın tecrübesi, ince siyasetle, çok iyi planlanmış bir stratejiyle yapıyoruz. Her detayını adım adım belirlediğimiz stratejilerimizi sabur, sükunet ve kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü ve kabul ettiği üzere Türkiye bugün yakın tarihinde olmadığı kadar güçlüdür, müteyakkızdır, muktedirdir, inisiyatif ve irade sahibidir. Yeniden şekillenen dünya sisteminde bölgesinin kutup başı olarak yerini pekiştiren bir Türkiye'yi süratle inşa ediyoruz. Hamdolsun ülkemizin her karışında huzur ve emniyet hakim. Türkiye'nin batısı ne kadar güvenliyse doğusu o kadar güvenlidir. Yatırım artıyor, istihdam artıyor. Esnafı, çiftçinin yüzü gülüyor. Gabar'da yıllarca atıl kalan petrolümüzün ekonomiye kazandırılmasıyla 86 milyonun tamamının refah seviyesi yükseliyor. Yarım asır boyunca yürüyüşümüzün sekteye uğradığı, milletimizin kardeşliğini zehirleyen, ekonomimize 2 trilyon doları aşan fatura yükleyen terör riski ortadan kalktıkça, Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni fark etmeksizin aziz milletimizin bütün fertleri kazanıyor.

Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusu haline geliyor. Şimdi terörsüz Türkiye süreci ile inşallah tüm bu başarıları bir adım ileri taşıyor, ülkemizin kazanç hanesine silinmeyecek şekilde yazdırıyoruz. Bir yanda asker, polis, jandarma, istihbaratçı, güvenlik koruyucusuyla güvenlik kuvvetleri diğer yanda milli iradenin tecelligahı olan gazi Meclisimiz. Dayanışma içinde hareket eden Cumhur İttifakımız. Attığımı her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz. Küllerinden yeniden doğan, bin yıllık tarihinde nice zorluğun üstesinden gelen millet olarak hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta sizlerin kahramanlığı, gazilerimizin cesareti, kalbimizin en mutena köşesinde hatıralarını yaşattığımız aziz şehitlerimizin destansı mücadelesinin eseridir. Kahramanlar şairin dediği gibi yurdu yaşatmak için vardır. Kahramanlarımız, gazilerimiz, şehitlerimizin omuzlarında yükselen bu devlet bundan sonra sonsuza kadar kahramanlarıyla var olacak, masum ve mazlumların umut adresi olmaya devam edecektir. Büyük ve güçlü Türkiye'ye inşallah beraberce vasıl olacağız.