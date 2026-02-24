Canlı
        Kıvanç Tatlıtuğ, adliyede

        Kıvanç Tatlıtuğ, adliyede

        Geçtiğimiz yıl ağustos ayında teknesiyle Yalova'dan açılan iş insanı Halit Yukay'ın Marmara Denizi'nde cenazesinin bulunmasının ardından başlayan davada, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatıyla Erdek Adliyesi'ne gitti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:34
        Kıvanç Tatlıtuğ, adliyede

        Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli teknesi ile Marmara Denizi'nde seyreden iş adamı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

        Mazu Yachts firmasının sahibi olan Halit Yukay, 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli tekne ile ayrıldığı Yalova'dan sonra Marmara Denizi'nde seyrederken bir daha kendisinden haber alınamamış ve günler süren araştırmalar sonucu cenazesine Marmara Denizi'nin derinliklerinde ulaşılmıştı.

        Yapılan araştırmalar sonucunda aynı güzergahta seyreden yük gemisi 'Arel-7'nin kaptanı Cemal T. (61) gözaltına alınarak tutuklanmıştı ve itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

        İddiaya göre; kazanın gerçekleştiği dakikalarda, Halit Yukay'ın, arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile görüşmesinin ardından, mahkeme heyeti Tatlıtuğ'un dinlenmesine karar verdi.

        Ünlü oyuncu, bugün tanık sıfatıyla hâkim karşısına çıkacak. Tatlıtuğ, bildiklerini anlatmak üzere Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan adliye binasına gitti.

