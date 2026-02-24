Guardian yazdı: Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak

Guardian'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik hava saldırısı kararı Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın tavsiyelerine bağlı olacak.

Konuya aşina kaynaklara göre Trump'ın İran'a hava saldırısı emri verip vermeme kararı, büyük ölçüde özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın, Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesinden vazgeçmeye yönelik bir anlaşma konusunda oyalama yapıp yapmadığına dair değerlendirmesine bağlı olacak. ABD Başkanı henüz herhangi bir saldırı konusunda nihai kararını vermedi. Yönetim, İran'ın bu hafta yeni teklifini sunmasını beklerken, yetkililerin "son şans" olarak nitelediği ve perşembe günü Cenevre'de yapılması planlanan müzakere turuna hazırlanıyor. Jared Kushner "SINIRLI SALDIRI ETKİLİ OLMAZSA KAPSAMLI OPERASYON MÜMKÜN" Guardian'dan Hugo Loweel'in haberine göre söz konusu görüşmelere Witkoff ve Kushner liderlik edecek. Anlaşma ihtimaline dair yapacakları değerlendirme, Trump'ın hesaplamasında belirleyici olacak. Anlaşma sağlanamazsa Trump'ın danışmanlarına, İran üzerinde baskı kurmak amacıyla sınırlı saldırıları değerlendirdiğini; bunun da sonuç vermemesi halinde rejim değişikliğini zorlamak için çok daha kapsamlı bir operasyon seçeneğini düşündüğünü söylediği aktarılıyor.

Bir ABD'li yetkili, Witkoff'un İran konusunda nasıl ilerlenmesi gerektiğine ilişkin Trump'a danışmanlık yapan ekipte yer aldığını ve konuyla ilgili tüm toplantılara katıldığını belirtti. Steve Witkoff Kaynaklara göre Trump, en son çarşamba günü Beyaz Saray'da askeri seçeneklere dair birçok brifing aldı. Diğer başlıca danışmanlar arasında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard yer alıyor. Vance, hava saldırılarına ilişkin tartışmanın iki yönünü de Trump'a aktardı. Ancak özellikle saldırının başarı ihtimali konusunda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyona kıyasla daha az emin olduğu için, olası riskler konusunda Caine'e baskı yaptığı belirtiliyor. "ABD'NİN FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNİN STOKU DÜŞÜK" Kaynaklara göre Caine'in en büyük endişesi, ABD'nin füze savunma sistemleri stokunun düşük seviyede olması. Trump geçen yıl İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini bombaladığında, ABD İran'ın karşı saldırılarını engellemek için 30 adet Patriot füzesi kullanmıştı. Bu, ABD tarihindeki en büyük tekil Patriot kullanımıydı.

O dönemki karşı saldırılar sınırlıydı. Ancak İran bu kez herhangi bir ABD saldırısına "en sert şekilde" karşılık vereceğini açıkladı. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney geçen hafta bir ABD savaş gemisini batırma kapasitesine sahip olduklarını söyledi. Konuya yakın bir kaynağa göre Caine, Pentagon içindeki değerlendirmelerinde endişelerini daha açık dile getiriyor; ancak Trump'a brifing verirken belirli bir seçeneği savunuyor görüntüsü vermemek için daha temkinli bir dil kullanıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly yaptığı açıklamada, Caine'in "Başkomutan'a tarafsız bilgi sunmakla yükümlü, son derece saygın bir profesyonel" olduğunu ve kişisel görüşlerini dile getirmediğini söyledi. ASKERİ ÇATIŞMADAN KAÇINMAYA YÖNELİK YOLLAR DEĞERLENDİRİLİYOR Yönetim içinde hava saldırılarının İran'ı anlaşmaya zorlamak ya da Hamaney ve çevresindeki dini liderleri görevden uzaklaştırmak için yeterli olup olmayacağı konusunda da belirsizlik bulunuyor. Bu nedenle yetkililer, askeri çatışmadan kaçınmaya yönelik olası çıkış yollarını da değerlendiriyor. Masadaki fikirlerden biri, İran'ın yalnızca tıbbi araştırma, tedavi ya da sivil enerji amaçlarıyla sınırlı ve sıkı denetime tabi bir nükleer zenginleştirme kapasitesini korumasına izin verilmesi.