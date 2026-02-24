İstanbul'da yaşandı! Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!

İstanbul Kaçakçılık Polisi, yasa dışı yollara Türkiye'ye sokulan Afrika'ya özgü vahşi serval kedisinin 3 yıl boyunca kafeste tutulduğu eve operasyon düzenledi.

Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre, nesli tükenmekte olan kedi, hayvanat bahçesine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre Afrika kökenli kedinin kaçak yollarla yurda sokulduğu ve yüzbinlerce liraya satıldığı öğrenildi.

Show Haber'e konuşan hayvanat bahçesi çalışanı Yaren Kaya, "Buraya gelen birçok kişi, kedinin leopar olduğunu sanıyor. Çok atletik bir hayvan ve zaten normal kedilerle de huyları da birbirine çok benziyor." dedi. Öte yandan cinsi çok zor bulunan kediye Simba ismi verildi.