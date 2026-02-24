Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yaşandı! Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı! Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!

        İstanbul'da yasa dışı yollara Türkiye'ye sokulan Afrika'ya özgü vahşi serval kedisinin 3 yıl boyunca kafeste tutulduğu eve operasyon düzenlendi. Nesli tükenmekte olan kedi, hayvanat bahçesine teslim edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 11:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!

        İstanbul Kaçakçılık Polisi, yasa dışı yollara Türkiye'ye sokulan Afrika'ya özgü vahşi serval kedisinin 3 yıl boyunca kafeste tutulduğu eve operasyon düzenledi.

        Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre, nesli tükenmekte olan kedi, hayvanat bahçesine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre Afrika kökenli kedinin kaçak yollarla yurda sokulduğu ve yüzbinlerce liraya satıldığı öğrenildi.

        Show Haber'e konuşan hayvanat bahçesi çalışanı Yaren Kaya, "Buraya gelen birçok kişi, kedinin leopar olduğunu sanıyor. Çok atletik bir hayvan ve zaten normal kedilerle de huyları da birbirine çok benziyor." dedi. Öte yandan cinsi çok zor bulunan kediye Simba ismi verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Simge Ünal'dan yeni açıklama: Peşimi bıraksınlar

        3 yıldır kendisini taciz eden kişileri ifşa edip, paylaşımına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen Simge Ünal, SHOW Ana Haber'e konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu; "Kurtulmak istiyorum, peşimi bıraksınlar" 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın geri döndü
        Altın geri döndü
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta