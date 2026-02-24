Canlı
        TÜİK paylaştı... Evlenen çiftler azaldı! Boşanmalarda tarihi zirve

        TÜİK evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre evlenme sayısı bir önceki yıla göre azalırken, boşanmalar uzun vadeli artış eğilimini sürdürerek 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 11:09
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 2024 yılında 569 bin 983 iken 2025’te 552 bin 237’ye geriledi. Kaba evlenme hızı ise 2025’te binde 6,43 olarak kaydedildi. Evlenen çiftlerin sayısındaki düşüş, en son Covid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılında ve 2023'te görülmüştü.

        BOŞANMA HIZI 25 YILIN ZİRVESİNDE

        TÜİK verilerine göre 2001 yılında 91 bin 994 olan boşanma sayısı, 2025 itibarıyla 193 bin 793’e yükseldi. Söz konusu dönemde boşanma sayısı genel olarak artış eğilimi gösterirken, kaba boşanma hızı binde 2,26’ya çıktı. Pandemi döneminde ve 2023 yılında görülen geçici düşüşün ardından boşanma sayısı yeniden yükselişe geçerek 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Boşanmaların yüzde 34’ünün evliliğin ilk 5 yılında gerçekleştiği görüldü.

        Verilere göre 2001-2025 döneminde ortalama ilk evlenme yaşı da her iki cinsiyette arttı. 2001’de erkeklerde 26,0, kadınlarda 22,7 olan ortalama ilk evlenme yaşı, 2025’te erkeklerde 28,5’e, kadınlarda 26,0’ya yükseldi.

        Tabloya genel çerçeveden bakıldığında; evlenme sayısı bir önceki yıla göre azalırken, boşanmalar uzun vadede artış eğilimini sürdürdü ve ilk evlenme yaşı her iki cinsiyette de yükseldi.

        Evlenme sayısı ve kaba evlenme hızı, 2001-2025
        Evlenme sayısı ve kaba evlenme hızı, 2001-2025

        BOŞANAN ÇİFTLERİN SAYISI 2025 YILINDA 193 BİN 793 OLDU

        Boşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 188 bin 963 iken 2025 yılında 193 bin 793 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2025 yılında binde 2,26 olarak gerçekleşti.

        Boşanma sayısı ve kaba boşanma hızı, 2001-2025
        Boşanma sayısı ve kaba boşanma hızı, 2001-2025

        ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

        Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2025 yılında erkeklerde 28,5 iken kadınlarda 26,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

        Cinsiyete göre ortalama ilk evlenme yaşı, 2001-2025
        Cinsiyete göre ortalama ilk evlenme yaşı, 2001-2025
        KABA EVLENME HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL, BİNDE 7,76 İLE GAZİANTEP OLDU

        Kaba evlenme hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 7,68 ile Osmaniye, binde 7,50 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,18 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,58 ile Gümüşhane, binde 4,67 ile Ardahan izledi.

        Kaba evlenme hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2025
        Kaba evlenme hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2025

        YABANCI DAMATLARIN SAYISI 5 BİN 347 İKEN YABANCI GELİNLERİN SAYISI 28 BİN 646 OLDU

        Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2025 yılında 5 bin 347 olup toplam damatların yüzde 1’ini oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 28 bin 646 olup toplam gelinlerin yüzde 5,2'sini oluşturdu.

        Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 20,9 ile Suriyeli damatlar birinci sırada yer aldı. Suriyeli damatları yüzde 18,8 ile Alman damatlar ve yüzde 5,0 ile Afgan damatlar izledi.

        Uyruklarına göre yabancı damatların oranı ve uyruklarına göre yabancı gelinlerin oranı, 2025
        Uyruklarına göre yabancı damatların oranı ve uyruklarına göre yabancı gelinlerin oranı, 2025

        Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 13,8 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Bu gelinleri yüzde 13,7 ile Özbek gelinler ve yüzde 9,6 ile Faslı gelinler izledi.

        KABA BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL, BİNDE 3,28 İLE İZMİR OLDU

        Kaba boşanma hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,28 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,21 ile Antalya, binde 3,14 ile Denizli izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,51 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,52 ile Şırnak, binde 0,63 ile Bitlis izledi.

        Kaba boşanma hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2025
        Kaba boşanma hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2025

        BOŞANMALARIN YÜZDE 34’Ü EVLİLİĞİN İLK BEŞ YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

        Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2025 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 34’ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

        Evlilik süresine göre boşanmaların oranı, 2025
        Evlilik süresine göre boşanmaların oranı, 2025

        SON BİR YIL İÇİNDEKİ BOŞANMA OLAYLARINDAN 191 BİN 371 ÇOCUK ETKİLENDİ

        Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2025 yılında 193 bin 793 çift boşanırken 191 bin 371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2025 yılında yüzde 74,6'sı anneye, yüzde 25,4'ü babaya verildi.

        Velayete verilen çocuk sayısı, 2010-2025
        Velayete verilen çocuk sayısı, 2010-2025
        Tuzla'da sıkıştırdığı otomobile çarptı; sürücüyü darbeden çekici şoförü yakalandı

        TUZLA'da trafikte sıkıştırıp çarparak durdurduğu otomobilin sürücüsünü darbettiği belirlenen çekici şoförü Y.K. (36) gözaltına alındı.  (DHA)

        #TÜİK
        #evlenme istatistikleri
        #boşanma istatistikleri
