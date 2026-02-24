Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda, kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yayla, dron kamerasıyla görüntülendi. Evlerin kar içinde kaybolduğu objektife yansıdı
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda, kar kalınlığı 3 metreyi aştı.
PALETLİ ARAÇLARLA ULAŞIM YAPILIYOR
DHA'daki habere göre köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yaylaya paletli araçlarla ulaşan yayla sakinleri, evlerini kontrol etti.
KARIN BOYU EVLERE ULAŞTI
7 kişilik grup, kar kalınlığının yer yer ev seviyesini aştığı yaylada tulum ezgileriyle gezinti yaptı.
Beyaz örtüyle kaplanan yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.
