        SON DAKİKA: Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu! | Son dakika haberleri

        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda, kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yayla, dron kamerasıyla görüntülendi. Evlerin kar içinde kaybolduğu objektife yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!

        Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda, kar kalınlığı 3 metreyi aştı.

        PALETLİ ARAÇLARLA ULAŞIM YAPILIYOR

        DHA'daki habere göre köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yaylaya paletli araçlarla ulaşan yayla sakinleri, evlerini kontrol etti.

        KARIN BOYU EVLERE ULAŞTI

        7 kişilik grup, kar kalınlığının yer yer ev seviyesini aştığı yaylada tulum ezgileriyle gezinti yaptı.

        Beyaz örtüyle kaplanan yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.

        #rize
