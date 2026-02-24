İftarı müjdeleyen ses: Ramazan topu geleneği nerede başladı?

Ramazan ayının en simgesel anlarından biri, gökyüzünde yankılanan o güçlü sestir. Bir top atışıyla başlayan iftar, aslında Osmanlı’dan günümüze uzanan köklü bir geleneğin parçası. Ramazan topu geleneğinin bilinmeyen yönlerini sizin için derledik…

OSMANLI’DA DOĞAN BİR GELENEK

Ramazan topu geleneğinin kökeni, Osmanlı İmparatorluğu’na uzanıyor. Rivayetlere göre uygulama ilk kez 19. yüzyılın başlarında, II. Mahmud döneminde İstanbul’da başladı.

O dönemlerde iftar ve sahur vakitlerini halka duyurmak için en etkili yöntemlerden biri yüksek sesli bir işaretti. Özellikle geniş bir coğrafyaya yayılan, minarelerin ve saatlerin henüz bugünkü kadar yaygın olmadığı bir dönemde top atışı, şehir halkına aynı anda ulaşabilen güçlü bir duyuru aracıydı.

İlk uygulamanın, dönemin merkezi noktalarından biri olan Beyazıt ve çevresinde yapıldığı aktarılır. Kısa sürede İstanbul’un farklı semtlerine yayılan bu uygulama, Ramazan ayının simgelerinden biri haline geldi.

ŞEHİRDEN ŞEHRE YAYILAN BİR SİMGE

Osmanlı döneminde başlayan bu gelenek, zamanla Anadolu’nun dört bir yanına yayıldı. Özellikle kalelerde ya da yüksek tepelerde yapılan top atışları, hem iftar hem de sahur vakitlerinde halkı bilgilendirmek için kullanıldı.