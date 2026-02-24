Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Simge Ünal'dan yeni açıklama: Peşimi bıraksınlar

        Simge Ünal'dan yeni açıklama: Peşimi bıraksınlar

        3 yıldır kendisini taciz eden kişileri ifşa edip, paylaşımına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen Simge Ünal, SHOW Ana Haber'e konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu; "Kurtulmak istiyorum, peşimi bıraksınlar"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 10:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Peşimi bıraksınlar"

        Model Simge Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 3 yıldır kendisini taciz edenleri ifşa etmişti. Paylaşımına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyen Ünal; "Çoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 3 senedir M. A. Y. ve G. Ş. tarafından taciz edilmekteyim. Kendisi evli olmasına ve hiç görüşmemiş olmamıza rağmen Kayseri'den sürekli olarak beni ve ailemi takip ettirmektedir. Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir" ifadelerini kullanmıştı.

        Tacizlerin hâlâ devam ettiğini söyleyen Simge Ünal, SHOW Ana Haber'e konuştu.

        REKLAM

        "BENİMLE SEVGİLİ OLMAK İSTEDİ"

        3 yıl önce uçak yolculuğundaki karşılaşmanın hayatını kabusa çevirdiğini söyleyen Simge Ünal; "Havalimanına defileye gittiğimde beni takip ettirdiler. Benimle sevgili olmak istediğini söyledi. Sonrasında Dubai'de bir defa buluştuk. Sonra kendisine görüşmek istemediğimi söyledim. Kendisi Kayseri'deki arkadaşına benim fotoğraflarımı göstermiş. Daha sonra bu ikisi, beni taciz etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

        İki iş insanının kendisine binlerce mesaj attığını hatta evine sürekli yemek siparişi gönderdiklerini söyleyen Simge Ünal; "Şu anda açıkçası endişeliyim. Çünkü 3 sene sürdü" ifadelerini kullandı.

        Yaşadığı kâbus dolu günlerin sona ermesini istediğini söyleyen Simge Ünal, sözlerini şöyle sonlandırdı; "Şu an benim engellediğim yaklaşık 1840 hesap var. Sürekli mesaj atıyorlar. Sosyal medyada birkaç gün paylaşım yapmadığımda ev adresime hediye olarak yemek gönderiyorlar. Kurtulmak istiyorum, eşimi bıraksınlar. Huzurlu olmak istiyorum. Bu kadar."

        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarından kaçarak kurtuldu

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ağır hasarlı binanın yıkım çalışmasında çöktüğü sırada, kaldırımda yürüyen anne ile kızının, savrulan beton parçalarından kaçarak kurtulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.  (DHA)

        #Simge Ünal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul