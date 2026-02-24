Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

Göztepe'yi 4-0 mağlup ederek Süper Lig'de 4. sıraya yükselen Beşiktaş'ta yüzler uzun bir aranın ardından yeniden gülmeye başladı.

Ara transferde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen siyah-beyazlılarda kadroya eklenen isimler performanslarıyla beğeni topladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak göreve başlayan Serkan Reçber'in yürüttüğü ara transfer operasyonu meyvelerini hemen vermeye başlarken siyah-beyazlılar gelecek haftalara umutla bakıyor.

Başakşehir ve Göztepe'yi yenerek Avrupa kupalarına katılım yolunda önemli bir virajı kayıpsız dönen siyah-beyazlıların kış transfer dönemindeki yenilenmesi ise madde madde böyle gerçekleşti. İşte detaylar...

Siyah-beyazlılar ilk etapta gönderilmek istenen isimlere odaklandı. Ligin ilk yarısında krizlerin başaktörü konumuna yerleşen Rafa Silva, Benfica'ya yollandı. Yine oynamadığı için mutsuz olan ve kadroda düşünülmeyen Mert Günok, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yollar ayrıldı. Necip Uysal ise takımda kalsa da kadronun dışında kaldı. Portekiz'den gelen teklifi değerlendirmek isteyen Demir Ege Tıknaz, 7 milyon Euro'ya Braga'nın yolunu tutarken sezon başında gelen Tammy Abraham ise Aston Villa'nın teklifi sonrası 21 milyon Euro ve Yasin Özcan karşılığında ülkesinin yolunu tuttu. Hem maaş yükünü azaltan Beşiktaş, bonservis gelirini de cebine koydu. Kaptanlığa getirilen Orkun Kökçü ise tam anlamıyla takımın liderliğine yerleşti.

İnişli çıkışlı ilk yarının ardından kupadaki Fenerbahçe galibiyeti ile 2025'i bitiren Beşiktaş, devre arası kampına moralli girdi. Antalya'da eksik olan fizik gücünü artırmaya odaklanan siyah-beyazlılar, bir yandan da transferleri beklemeye başladı. Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda aylar öncesinden başlayan çalışmalarda Serkan Reçber önerileri masaya getirdi. Yalçın ve ekibi, oyuncuları izleyip son kararı verdi. Başkan Serdal Adalı'ya sunulan raporların ardından nokta atışı hamleler gerçekleşti.

EN ÖNEMLİ KRİTER: GELECEKSE HAZIR GELSİN!

Beşiktaş'ın ara transfer politikasında en önemli kriter ise gelecek isimlerin takımlarında forma giyen hazır isimler olmasıydı. Sergen Yalçın, direkt 11'e yerleşecek oyuncular isterken bu nedenle de transfer süreçleri beklenenden uzun ve zorlu sürdü. Emmanuel Agbadou için Wolverhampton ile 2 ay süren pazarlıklar yapıldı. Bu süreçte Sergen Yalçın ve Serkan Reçber transfer edilecek isimlerle sürekli temas halinde olup takımdaki rollerini anlattı. Reçber'in önerisiyle Marsilya'da kadro dışı bırakılan Amir Murillo, fırsat transferi olarak kadroya katıldı. Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan, Kristjan Asllani ve Amir Murillo direkt olarak 11'e yerleşip farklarını gösterdi.

SERGEN YALÇIN FARKLI ÖNERİLER OLSA DA "OH" DEDİ

Golleriyle tribünleri coşturan Hyeon-gyu Oh'un transfer sürecinde farklı isimler de Sergen hocanın masasına geldi. Serkan Reçber'in önerilerinden olan Oh'a Sergen Yalçın çok sıcak baktı. Süper Lig için en doğru profil olduğuna kanaat getirilen Güney Koreli 14 milyon Euro bedelle Genk'ten transfer edildi. 24 yaşındaki futbolcu, 3 maçta attığı 3 güzel golle taraftarların kalbinde erkenden taht kurdu, Abraham'ı unutturdu.