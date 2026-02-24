"İddianameye ölüme terk de konulmalı"
İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarptığı Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Sürücünün annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur hakkında yardım suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianameyi Habertürk'e değerlendiren Murat Aci'nin babası Özer Aci, "İddianameye ölüme terk de konulmalı. Ben bir hukukçu değilim ama gerçek bir şey var: Benim oğlum 81 dakika sonra hastaneye ulaştırılmış. Adli Tıp raporunda oğlumun kan kaybından öldüğü yazıyor. Bu çok acı verici." ifadelerini kullandı. Anne Pervin Aci de "Ben en ağır cezayı almasını istiyorum. Hele o Cihantimur. Azrailimiz oldu. Önce oğlumu, sonra gelinimi, sonra torunumu. Bizim azrailimiz sanki başımızda." şeklinde konuştu. Habertürk'ten Gizem Türemen'in haberi..
İstanbul Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı. Şüpheli Timur Cihantimur’u olay yerinden uzaklaştırdıkları ve delilleri kararttıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Habertürk, Aci ailesine ile görüştü. Baba Özer Aci yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Özellikle baba hakkında az bir ceza istendiğini düşünüyorum. Hipokrat yemini etmiş bir doktorun oğlumu terk etmesi, kendi araştırmalarına göre kan kaybından ölmesi oğlumun, benim zoruma gidiyor. Evladımıza sahip çıksaydı benim evladım şu an yaşıyordu. Sonuçta doğru olan ortaya çıktı. Savcılık babanın da suçlu olduğunu, bu konuda yargılanacağını açık açık beyanda bulundu. İddianameye ölüme terk de konulmalı. Ben bir hukukçu değilim ama gerçek bir şey var: Benim oğlum 81 dakika sonra hastaneye ulaştırılmış. Adli Tıp raporunda oğlumun kan kaybından öldüğü yazıyor. Bu çok acı verici. Burada kendi evlatlarıyla ilgilendikleri kadar benim evladıma da doktor olarak yarasına bir parmak bassaydı hayatta olacaktı diye düşünüyorum. Ben adalete güveniyorum. Kamuoyunun vicdanı rahatlamalı. Ben niye 15 yılla yargılanmıyor diyorum kendi kendime. 10 yıl yargılandığı takdirde 10 yıl ceza almayacak ki bu insanlar. Onlar da kendi savunmasını yapacak, annelik iç güdüsüyle yaptı diyecek ama biz de anneyiz."
Anne Pervin Aci de iddianamede 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmesiyle ilgili, "O kadar ucuz muydu benim oğlum. 2 sene oldu ben dışarı çıkamadım. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum. Hele o Cihantimur. Azrailimiz oldu. Önce oğlumu, sonra gelinimi, sonra torunumu. Bizim azrailimiz sanki başımızda. Hepsini aldı elimizden. İstenen cezaları çok az buldum.