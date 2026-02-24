Lübnan: İsrail'den uyarılar geldi

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ülkesinin, Hizbullah’ın ABD ile İran arasında çıkabilecek olası bir savaşa katılması halinde İsrail’in Lübnan’ın altyapısını hedef alabileceği yönünde uyarılar aldığını bildirdi.

Bakan Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Recci, ülkesinin, Hizbullah’ın ABD ile İran arasında çıkabilecek olası bir savaşa katılması halinde İsrail’in Lübnan’ın altyapısını hedef alabileceği yönünde uyarılar aldığını dile getirerek, ülkesinin bunu önlemek için tüm imkanlarıyla çalıştığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Recci, "Hizbullah’ın yeni bir maceraya atılmamasını ve Lübnan’ı ilave bir yıkımdan uzak tutmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Recci, açıklamasında, uyarının kim tarafından yapıldığına ilişkin herhangi bir detaya yer vermedi.

Bu açıklama ve uyarıların, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın, İran’ın ABD veya İsrail tarafından saldırıya uğraması halinde örgütün “tarafsız kalmayacağı” yönündeki açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.