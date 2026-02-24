Canlı
        Son dakika: Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret | Son dakika haberleri

        Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, "Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Toplumun geniş kesimi büyük memnuniyet içinde. Raporun ekinde siyasi partilerimizin görüşleri bildirildi. Bundan sonraki süreç titizlikle takip edilmeli. Bir kez daha huzurunuzda bu sürece verdiği fevkalade tarihi destekten dolayı Sayın Genel Başkana şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı

        Giriş: 24.02.2026 - 12:36
