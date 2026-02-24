Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?

"KIRMIZI KARTLAR ÇOK ETKİLEDİ"

Kenan Yıldız ile sözleşme uzatıldığının duyurulduğu andan itibaren, kader şakası gibi, Juve bir daha kazanamadı.

- "Biraz şaşırdım, önemli bir boyut bulmuş gibi görünüyordu. Spalletti çok kısa sürede ona büyük bir zihniyet kazandırdı ve bu hiç de azımsanacak bir şey değil. Ayrıca bazı önemli olayların bazı sonuçları biraz etkilediğini düşünüyorum. Kırmızı kartlardan bahsediyorum, günümüz futbolunda bu çok pahalıya mal oluyor. Inter ve Galatasaray maçları özellikle bir kişi eksik oynamaktan etkilendi."