        2 kişi rezidansta ölü bulundu | Son dakika haberleri

        2 kişi rezidansta ölü bulundu

        Esenyurt'ta bir rezidansın koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Giriş: 25.02.2026 - 00:35
        2 kişi rezidansta ölü bulundu

        Esenyurt'ta Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki bir rezidanstan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

        Ekipler, rezidansın 5'inci katındaki koridorda 2 kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

        Silahla vurulduğu tespit edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemede söz konusu kişilerin M.E.K. ve F.K. olduğu tespit edildi.

        Hayatını kaybeden 2 kişinin çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Fırtınalı havada denize giren genç adamdan acı haber 7 gün sonra geldi

        Antalya'da dalgaların zaman zaman 5 metre yüksekliği bulduğu fırtınalı havada Konyaaltı Sahili'nde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren genç güvenlik görevlisi, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. (İHA)

