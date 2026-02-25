Canlı
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Inter - Bodo/Glimt: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda! - Futbol Haberleri

        Inter - Bodo/Glimt: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bodo/Glimt, turnuvanın son finalisti Inter'i play-off turunda eleyerek destan yazdı. Norveç temsilcisi, ilk maçta evinde 3-1 yendiği İtalyan devini bu kez Milano'da 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Bodo/Glimt'e turu getiren golleri Hauge ve Evjen kaydetti.

        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 01:00
        Bodo/Glimt destanı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt destanı devam ediyor... Lig aşamasının son iki maçında Manchester City ve Atletico Madrid'i mağlup ederek son anda play-off biletini kapan Norveç temsilcisi, play-off'ta da İtalyan devi Inter'i saf dışı bırakarak tarih yazdı.

        Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Bodo/Glimt, son 16 play-off turu ilk maçında Norveç'te 3-1 mağlup ettiği turnuvanın son finalisti Inter'i deplasmandaki rövanşta da 2-1 devirmeyi başardı.

        INTER'İ İKİ MAÇTA DA YENDİLER!

        Bodo/Glimt böylece Devler Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

        'Vikingler'e Milano'da zaferi getiren golleri 58'de Hauge ile 72'de Evjen kaydetti.

        Inter'in tek sayısı 76. dakikada Bastoni'den geldi. İtalyan devinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle maçta forma giymedi.

        Bodo/Glimt son 16 turundaki rakibi, kura çekiminin ardından Sporting veya Manchester City olacak.

        LEVERKUSEN VE NEWCASTLE DA TURLADI

        Şampiyonlar Ligi'nde 23.00 seansında oynanan diğer maçlarda ise Bayer Leverkusen, 2-0'ın rövanşnda konuk ettiği Olympiakos'la 0-0 berabere kalarak son 16'ya yükseldi. Newcastle United ise deplasmanda 6-1 yendiği Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı İngiltere'de de 3-2 mağlup ederek son 16 biletini aldı.

