Inter - Bodo/Glimt: 1-2 (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt destanı devam ediyor... Lig aşamasının son iki maçında Manchester City ve Atletico Madrid'i mağlup ederek son anda play-off biletini kapan Norveç temsilcisi, play-off'ta da İtalyan devi Inter'i saf dışı bırakarak tarih yazdı.

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Bodo/Glimt, son 16 play-off turu ilk maçında Norveç'te 3-1 mağlup ettiği turnuvanın son finalisti Inter'i deplasmandaki rövanşta da 2-1 devirmeyi başardı.

INTER'İ İKİ MAÇTA DA YENDİLER! Bodo/Glimt böylece Devler Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırarak büyük bir başarıya imza attı. 'Vikingler'e Milano'da zaferi getiren golleri 58'de Hauge ile 72'de Evjen kaydetti. Inter'in tek sayısı 76. dakikada Bastoni'den geldi. İtalyan devinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle maçta forma giymedi. Bodo/Glimt son 16 turundaki rakibi, kura çekiminin ardından Sporting veya Manchester City olacak.