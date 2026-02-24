Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Manisa’da 17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı; ablası, eski eniştesi ve 2 şüpheli gözaltında

        Manisa’da 17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olan o dönem 17 yaşında olan Ebru Koyuncu (34) ile ilgili yürütülen soruşturmada eski enişte Ufuk Köse (55) cinayeti itiraf etti. Köse'nin tarif ettiği bölgede yapılan kazı çalışmasında kafatası ile kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili koyuncunun ablası F.K., eski eniştesi Ufuk Köse ile birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 21:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde oturan Münevver Koyuncu (60), 1 Ekim 2025 günü saat 21.00 sıralarında jandarmaya başvurarak kızı Ebru Koyuncu’nun 2009 yılı Aralık ayında evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını bildirdi.

        Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, Ebru Koyuncu’nun eski eniştesi Ufuk Köse ile yaklaşık 3 yıl süren yasak ilişki yaşadığı, bu ilişkiden hamile kaldığı ve hamileliğin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolduğu belirlendi.

        ABLASI VE ESKİ ENİŞTESİYLE BİRLİKTE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Güvenlik güçleri aile içinde cinayet işlenmiş olabileceği ihtimalini değerlendirerek soruşturmada gizlilik kararı alındı. Tanık beyanları ve saha çalışmaları sonucunda Ebru Koyuncu’nun ablası F.K., eski eniştesi Ufuk Köse ile üvey kardeşleri M.K. ve A.K. tarafından öldürülmüş olabileceğine yönelik makul şüphe oluştu. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla; Kars’ın Kağızman ilçesinde bulunan F.K., İzmir’de bulunan Ufuk Köse ve M.K. ile Manisa’da bulunan A.K., 23 Şubat’ta Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, GÖSTERDİĞİ BÖLGEDE KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

        Şüphelilerle yapılan sorgulamada Ufuk Köse, Ebru Koyuncu’yu öldürdüğünü itiraf ederek, cesedin yerini gösterebileceğini söyledi. Bunun üzerine 24 Şubat 2026 tarihinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kemalpaşa Olay Yeri İnceleme Timi eşliğinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi’ne gidildi. Ufuk Köse’nin yer göstermesi üzerine bir bahçede saat 11.30’dan itibaren başlatılan arama ve kazı çalışmasında, 2009 yılından bu yana kayıp olan Ebru Koyuncu’ya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik ve kafatası parçası bulundu. Ele geçirilen kemikler, Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda şüpheliler F.K., Ufuk Köse, M.K. ve A.K.’nin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Fotoğraf:DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çinli iş insanı Yong Wang'ı öldüren şüphelilere ait havalimanı güvenlik kamera görüntüleri

        İstanbul'da tüyler ürperten bir cinayete kurban giden Çinli iş insanı Yong Wang'ı öldüren şüphelilere ait havalimanı güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        #HABER
        #Manisa
        #manisa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!