        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, "göçmen politikaları" konusunda Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, "göçmen politikaları" konusunda Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı

        ABD Başkanı Trump, "Birliğin Durumu" konuşması sırasında Demokrat üyelerle tartıştı. Trump, göçmen politikaları konusunda konuştuğu sırada Demokrat Kongre üyesi Omar'ın "Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız" ifadelerini kullandı. Trump, tüm temsilcileri ayağa kalkarak desteğini göstermeye davet etti.

        Giriş: 25.02.2026 - 09:06
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar, göçmen politikaları konusunda karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken, Omar'ın Trump'a yönelik, "Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız." sözleri dikkati çekti.

        İkinci başkanlık döneminin ilk "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasını gerçekleştiren ABD Başkanı Trump ile Kongre'nin Müslüman üyelerinden Omar arasında tartışma çıktı.

        Demokratları sınır güvenliğini sağlamadıkları gerekçesiyle suçlayan Trump, "Bu akşam tüm Kongre üyelerini yönetimime katılmaya ve temel bir ilkeyi yeniden teyit etmeye davet ediyorum. Bu ifadeye katılıyorsanız ayağa kalkın ve desteğinizi gösterin. Amerikan hükümetinin ilk görevi, ABD vatandaşlarını korumaktır, yasa dışı göçmenleri değil." dedi. Trump, tüm temsilcileri ayağa kalkarak desteğini göstermeye davet etti.

        Cumhuriyetçilerin tamamı ayağa kalkarken, Demokrat Kongre üyeleri oturmaya devam etti.

        Bu duruma kürsüden sert bir yanıt veren Trump, Demokratlara dönerek, "Kendinizden utanmalısınız. Ayağa kalkmıyorsunuz. Kendinizden utanmalısınız." ifadelerini kullandı.

        Trump'ın sözlerine yüksek sesle karşılık veren Ilhan Omar ise "Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız." diye seslendi. Trump, Omar'a atıfla bir kez daha, "Kendinizden utanmalısınız." derken, Omar da aynı ifadeyle Trump'a karşılık verdi.

        Bu sırada bazı Demokrat Kongre üyeleri de Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.

        DEMOKRAT AL GREEN SALONDAN ÇIKARILDI

        Öte yandan Demokrat Kongre üyesi Al Green, Trump'ın eski Başkan Barack Obama ile ilgili "maymun" benzetmesi yaptığı ve sonradan sildiği videosuna tepki gösterdi.

        Trump'ın konuşmasının başında, üzerinde "siyahiler maymun değildir" yazılı pankartı bir süre tutan Green, daha sonra salon görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

        Green salondan çıkarılırken Demokrat Kongre üyeleri kendisine destek vererek alkışlarken, Cumhuriyetçiler ise Green'i protesto etti.

