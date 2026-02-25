Canlı
        Haberler Sağlık Ramazanda Sağlıklı Yaşam İftarda sağlıklı başlangıç: Yemekler hangi sırayla tüketilmeli? | Sağlık Haberleri

        İftarda doğru sıralama: Önce ne yemeli, sonra ne gelmeli?

        Gün boyu süren açlığın ardından iftar sofrasına otururken yapılan en büyük hata, hızlı ve ağır yemeklerle mideyi zorlamak. Peki, iftarda ilk olarak ne yenmeli ve yemekler hangi sırayla tüketilmeli? İşte sağlıklı bir iftarın püf noktaları…

        Giriş: 25.02.2026 - 07:32
        İftarda doğru sıralama nasıl?

        Ramazan sofraları zengin seçeneklerle dolu olsa da sağlıklı bir iftar için sıraya dikkat etmek şart. İlk lokmadan tatlıya kadar nasıl bir yol izlenmeli? İşte dengeli bir iftarın rehberi…

        RAMAZAN’DA SAĞLIKLI İFTARIN ÖNEMİ

        Ramazan ayı, milyonlarca Müslüman için hem bedensel hem de ruhsal arınma sürecidir. Gün boyu süren açlık ve susuzluk, vücudun enerji ve sıvı dengesini etkiler. Bu nedenle iftar öğünü yalnızca açlığı gidermek için değil, aynı zamanda vücudu dengeli ve kontrollü biçimde yeniden beslemek için önemli bir fırsattır.

        Geleneksel Ramazan sofraları çoğu zaman börekler, kızartmalar, et yemekleri ve kebaplarla zenginleşir. Kültürel açıdan kıymetli olan bu yiyecekler, uzun süren açlığın ardından tüketildiğinde mideyi zorlayabilir. Ani ve ağır besin alımı; hazımsızlık, şişkinlik ve kan şekerinde hızlı yükselip düşmelere yol açabilir. Bu yüzden iftarda daha dengeli ve hafif bir beslenme düzeni benimsemek sağlığınız açısından büyük önem taşır.

        SAĞLIKLI BİR İFTAR İÇİN ADIM ADIM REHBER

        SU İLE BAŞLAYIN

        İftarı bir bardak su ile açmak, gün boyu susuz kalan vücudu yeniden nemlendirir. Su, sindirim sistemini nazikçe harekete geçirir ve mideyi sonraki besinlere hazırlar.

        HURMA İLE ENERJİ DESTEĞİ

        Suyun ardından bir adet hurma tüketmek, kan şekerini dengeli şekilde yükseltir. Doğal şeker içeriği sayesinde hızlı enerji sağlar ve vücudun ihtiyaç duyduğu bazı besin öğelerini karşılar.

        HAFİF BİR ÇORBA TERCİH EDİN

        Sebze ya da baklagil bazlı bir çorba, mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır. Uzun süren açlığın ardından sindirim sistemine yumuşak bir başlangıç yapmak oldukça faydalıdır.

        SALATA İLE LİF TAKVİYESİ

        Çorbanın ardından tüketilecek bol yeşillikli bir salata, lif alımını artırır. Lifli besinler hem sindirimi destekler hem de tokluk hissi sağlayarak aşırı yemenin önüne geçer.

        ANA YEMEKTE DENGELİ PROTEİN SEÇİMİ

        Ana yemekte ağır ve yağlı seçenekler yerine; balık, tavuk veya baklagiller gibi daha hafif protein kaynakları tercih edilmelidir. Yanında yoğurt ya da ayran gibi besinler sindirimi destekleyebilir. Porsiyon kontrolü yapmak, mideyi zorlamamak açısından kritik öneme sahiptir.

        KARBONHİDRAT TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN

        Ekmek, pilav veya makarna gibi karbonhidratlar iftar sofralarında yer alabilir. Ancak aynı öğünde birden fazla karbonhidrat kaynağı tüketmemek daha sağlıklıdır. Tam buğday ekmeği ya da esmer pirinç gibi tam tahıllı alternatifler kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olur.

        TATLIYI ERTELEYİN

        Tatlı tüketilecekse, ana yemekten en az bir buçuk saat sonra tercih edilmelidir. Bu süre, sindirimin sağlıklı ilerlemesini sağlar ve kan şekerindeki ani dalgalanmaları önler.

        İftarda besinleri belirli bir sırayla ve kontrollü şekilde tüketmek, sindirim sistemini korur ve enerji seviyesini dengede tutar. Su, hurma, çorba ve salata gibi hafif başlangıçlarla vücudu hazırlamak; porsiyon kontrolüne dikkat etmek ve tatlıyı doğru zamanda tüketmek, Ramazan ayını daha sağlıklı ve konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

