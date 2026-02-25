Canlı
        SON DAKİKA: Balıkesir'de, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı düştü: 1 pilot şehit

        Yüreğimiz yandı! Pilotumuzun ismi açıklandı!

        Balıkesir'de, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı, görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Polat şehit oldu. İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını bildirdi. Kazanın ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ulaşıma kapandı

        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 07:28
        Yüreğimiz yandı! Pilotumuzun ismi açıklandı!

        Türkiye, güne şehit haberiyle uyandı. Balıkesir'de, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağıyla gece, görev uçuşu sırasında saat: 00.50'de irtibat kesildi.

        ACI HABERİ VALİ USTAOĞLU AÇIKLADI

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

        ŞEHİDİMİZİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Polat'ın şehit olduğu duyuruldu. Kaza nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu ulaşıma kapandı.

        MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir" denildi.

        BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir’de kaza kırıma uğrayan F-16 ile ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

        Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını bildirdi.

        Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır.

        İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

        Bartında sanayi esnafının çalışma masası 1967 model Mercedes

        Bartında otomobil tutkusunu ofis ortamına taşıyan sanayi sitesinde modifiye ustası Şaban Oskay, hurdaya çıkan 1967 model otomobili çalışma masasına dönüştürdü. (AA)

