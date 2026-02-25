Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) rakamlarına göre Türkiye'de bankalardaki mevduat 2025 sonunda yüzde 44 artış ile 22,1 trilyon liradan 27 trilyon 223 milyar liraya çıktı. Mevduat artışında oransal olarak bakıldığında ipi göğüsleyen Siirt oldu. Siirt'te toplam mevduat yüzde 104 tırmanarak 11,4 milyar liradan 23.4 milyar liraya çıktı. En büyük oransal artışlarda Siirt'i yüzde 78 ile Rize ve yüzde 65 ile Bitlis takip etti.

ŞİRKETLER FAİZDEN FAYDALANDI

Ancak, küçük Anadolu illerinde mevduat zaten çok düşük olduğu için artış oranları da yüksek olabilir. Bu nedenle mevduat tutarı 100 milyar ve üstündeki illere baktığımızda gerçekten zenginleşen illere de ulaşmış oluyoruz. Böyle bakıldığında 2025'te bankalardaki mevduatı en fazla artan il başkent Ankara oldu. Ankara yıllık yüzde 61 artış ile en çok zenginleşen şehir oldu. Ankara'da toplam mevduat 3 trilyon 883 milyar lira oldu. Ankara'daki artışın temel nedeni şirketlerin mevduatını yüzde 75 artırmaları. Başkentte şirketler TL mevduatlarını yüzde 89 artırarak yüzde 50'nin üstündeki faizden faydalanırken getirisi yüzde 23'e ancak ulaşan döviz mevduatı ancak yüzde 44 artabildi. Yani şirketlerin finansal davranışı matematiğe uygun gerçekleşti ve buradan optimum getiriyi elde ettiler. Buna karşın başkentte bireylerin enflasyonun epey altında kalan döviz mevduatlarını artırmaları da dikkat çekti.