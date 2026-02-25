Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.875,03 %-1,25
        DOLAR 43,8730 %0,04
        EURO 51,7454 %0,17
        GRAM ALTIN 7.317,30 %0,52
        FAİZ 36,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 128,29 %4,22
        BITCOIN 65.452,00 %2,19
        GBP/TRY 59,3295 %0,24
        EUR/USD 1,1787 %0,13
        BRENT 70,98 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 11.962,66 %0,51
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2025'te en çok zenginleyen il Ankara oldu - İş-Yaşam Haberleri

        2025'te en çok zenginleşen il Ankara oldu

        2025'te bankalardaki mevduatı en fazla artan il başkent Ankara oldu. Bankalarda varlığı 100 milyar liranı üstündeki iller baz alındığında Ankara yıllık yüzde 61 artış ile en çok zenginleşen şehir oldu. Ankara'da toplam mevduat 3 trilyon 883 milyar liraya çıktı. Başkenti Malatya ve Sakarya takip etti. Ankara'daki artışın temel nedeni şirketlerin mevduatını yüzde 75 artırmaları. Başkentte bireylerin enflasyonun epey altında kalan döviz mevduatlarını artırmaları da dikkat çekti. Tüm illere bakıldığında ise Siirt yüzde 104'lük mevduat artışı ile birincilik koltuğuna oturdu.

        Giriş: 25.02.2026 - 12:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) rakamlarına göre Türkiye'de bankalardaki mevduat 2025 sonunda yüzde 44 artış ile 22,1 trilyon liradan 27 trilyon 223 milyar liraya çıktı. Mevduat artışında oransal olarak bakıldığında ipi göğüsleyen Siirt oldu. Siirt'te toplam mevduat yüzde 104 tırmanarak 11,4 milyar liradan 23.4 milyar liraya çıktı. En büyük oransal artışlarda Siirt'i yüzde 78 ile Rize ve yüzde 65 ile Bitlis takip etti.

        ŞİRKETLER FAİZDEN FAYDALANDI

        Ancak, küçük Anadolu illerinde mevduat zaten çok düşük olduğu için artış oranları da yüksek olabilir. Bu nedenle mevduat tutarı 100 milyar ve üstündeki illere baktığımızda gerçekten zenginleşen illere de ulaşmış oluyoruz. Böyle bakıldığında 2025'te bankalardaki mevduatı en fazla artan il başkent Ankara oldu. Ankara yıllık yüzde 61 artış ile en çok zenginleşen şehir oldu. Ankara'da toplam mevduat 3 trilyon 883 milyar lira oldu. Ankara'daki artışın temel nedeni şirketlerin mevduatını yüzde 75 artırmaları. Başkentte şirketler TL mevduatlarını yüzde 89 artırarak yüzde 50'nin üstündeki faizden faydalanırken getirisi yüzde 23'e ancak ulaşan döviz mevduatı ancak yüzde 44 artabildi. Yani şirketlerin finansal davranışı matematiğe uygun gerçekleşti ve buradan optimum getiriyi elde ettiler. Buna karşın başkentte bireylerin enflasyonun epey altında kalan döviz mevduatlarını artırmaları da dikkat çekti.

        İSTANBUL'DA YÜZDE 46 ARTIŞ

        Başkenti Malatya ve Sakarya takip etti. Mega kent İstanbul'da ise toplam mevduat yüzde 46 artışla 11,7 trilyon liraya ulaştı. İstanbul Türkiye ortalamasına yakın bir mevduat büyümesi gerçekleştirdi. İstanbul'da da şirketlerin faizden faydalanmak için TL mevduatlarını artırdıkları görüldü. 2025'te mevduatı en az artan şehir ise yüzde 17 ile Kastamonu oldu. Kastamonu'da mevduat 58 milyardan 68 milyar liraya çıkabildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu

        İstanbul'da, Afrika'ya özgü vahşi serval kedisin tutulduğu eve operasyon düzenlenmişti. Nesli tükenmekte olan kedi, hayvanat bahçesine teslim edilirken, Simba isimli kedinin Ukraynalı sahibi olan kadın Show Haber'e konuştu  

        #mevduat
        #ankara
        #tl
        #Türk Lirası
        #döviz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi