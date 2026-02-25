Canlı
        SON DAKİKA HABER: İstanbul'da rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı | Son dakika haberleri

        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!

        İstanbul Esenyurt'ta, dün akşam saatlerinde bir rezidansta kan donduran çifte cinayet işlendi. İhbar üzerine rezidansa giden ekipler, 5. katın koridorunda iki erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 2 şüphelinin olay sonrası rezidanstan kaçtıkları belirlendi. Cinayetin ardından binadan koşarak kaçan şüphelilerin, aynı rezidansta oturdukları ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı

        Giriş: 25.02.2026 - 11:14
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        İstanbul'da kan donduran olay, dün akşam saat 19.20 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerindeki rezidansta meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, rezidans sakinlerinin silah sesi ihbarı üzerine binayı kontrol eden güvenlik görevlisi, 5'inci katta koridorda iki kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

        KABARIK SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol kasık, bacak ve kalçasından vurulan, 28 suç kaydı bulunan Mehmet Eren Karamanlar ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan, 14 suç kaydı bulunan Fevzi Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen güvenlik görevlisi M.D., apartman sakinlerinin resepsiyonu arayarak apartmanda 5-6 el ateş edildiğine dair bilgi verdiklerini, kendisinin de bu durum üzerine kontrol amacıyla apartmanı dolaştığını, katlara bakarak çıktığını, 5. kata geldiğinde yerde iki kişiyi yaralı ve yatar vaziyette gördüğünü ve ilgili birimlere haber verdiğini söyledi.

        İKİSİ AYNI EVDEN ÇIKMIŞ

        Polis ekipleri, olayda hayatını kaybeden Fevzi Kılıç’ın dini nikâhlı eşi A.M.’nin de ifadesini aldı. Kadın ifadesinde; olay yeri adresinin 12. katında ikamet ettiklerini, olay günü saat 16.00 sıralarında diğer maktul Mehmet Eren’in ikametlerine geldiğini, Eren'in de kendilerine sürekli gelip gittiğini ve zaman zaman evlerinde kaldığını, bu durumdan rahatsız olduğunu, olay günü de birkaç saat sonra evden gitmesini istediğini, ardından dini nikâhlı eşi ile birlikte evden çıktıklarını söylediği öğrenildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Fevzi Kılıç’ın yanında 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında kanlı tabanca ile 13 adet boş kovan bulundu.

        ŞÜPHELİLER AYNI SİTEDE OTURAN KOMŞU ÇIKTI

        Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olay saatinde yangın merdivenlerinden kaçan iki kişiyi belirledi. Elde edilen bilgiler ışığında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

        Kaçan 2 saldırganın da aynı sitede ikamet ettiği öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, fişekler, hassas teraziler, şarjörler ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

        Yaşlı çift cinayetinde 'mavi poşet' detayı katili ele verdi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen cinayet ekipleri, yabancı uyruklu şüpheliyi kısa sürede yakalarken, olay saatinde evin önünde görülen 'mavi poşet' detayı ise cina...
