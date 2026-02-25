İstanbul'da kan donduran olay, dün akşam saat 19.20 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerindeki rezidansta meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, rezidans sakinlerinin silah sesi ihbarı üzerine binayı kontrol eden güvenlik görevlisi, 5'inci katta koridorda iki kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

KABARIK SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol kasık, bacak ve kalçasından vurulan, 28 suç kaydı bulunan Mehmet Eren Karamanlar ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan, 14 suç kaydı bulunan Fevzi Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen güvenlik görevlisi M.D., apartman sakinlerinin resepsiyonu arayarak apartmanda 5-6 el ateş edildiğine dair bilgi verdiklerini, kendisinin de bu durum üzerine kontrol amacıyla apartmanı dolaştığını, katlara bakarak çıktığını, 5. kata geldiğinde yerde iki kişiyi yaralı ve yatar vaziyette gördüğünü ve ilgili birimlere haber verdiğini söyledi.

İKİSİ AYNI EVDEN ÇIKMIŞ

Polis ekipleri, olayda hayatını kaybeden Fevzi Kılıç’ın dini nikâhlı eşi A.M.’nin de ifadesini aldı. Kadın ifadesinde; olay yeri adresinin 12. katında ikamet ettiklerini, olay günü saat 16.00 sıralarında diğer maktul Mehmet Eren’in ikametlerine geldiğini, Eren'in de kendilerine sürekli gelip gittiğini ve zaman zaman evlerinde kaldığını, bu durumdan rahatsız olduğunu, olay günü de birkaç saat sonra evden gitmesini istediğini, ardından dini nikâhlı eşi ile birlikte evden çıktıklarını söylediği öğrenildi.