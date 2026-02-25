Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu

Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre vahşi kedinin sahibinin Ukraynalı Adelina Zelenskaia adlı kadın olduğu öğrenildi.

Türkiye'ye gelirken kediyi de beraberinde getirdiğini söyleyen Zelenskaia Show Haber'e konuşarak, "Türkiye'de yasak olduğunu bilmiyordum. Simba'yı bana geri versinler. Gerekirse onunla başka ülkeye giderim" dedi.

Kediyi 3 buçuk yıl önce 5 bin 500 euro karşılığında Rusya'dan getirdiğini söyleyen Zelenskaia, "Vahşi olduğunu bilmiyordum. Beyaz Rusya'dan getirdim. Havalimanından getirdim, bana kimse bir şey demedi. Ben de o zaman bilmiyordum. Biri arayıp şikayet etmiş. Sonuçta aldılar benden çok ağladım açıkçası. Ben ona kedi olarak değil evlat gibi bakıyordum. Biz beraber uyuyorduk. Gerçekten evladım gibiydi ve özlüyorum. Onu geri almak istiyorum. Kedim için ülke bile değiştiririm." ifadelerini kullandı.