Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu

        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu

        İstanbul'da, Afrika'ya özgü vahşi serval kedisin tutulduğu eve operasyon düzenlenmişti. Nesli tükenmekte olan kedi, hayvanat bahçesine teslim edilirken, Simba isimli kedinin Ukraynalı sahibi olan Adelina Zelenskaia Show Haber'e konuştu. Türkiye'ye gelirken kediyi de beraberinde getirdiğini söyleyen Zelenskaia, "Türkiye'de yasak olduğunu bilmiyordum. Simba'yı bana geri versinler. Gerekirse onunla başka ülkeye giderim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 10:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre vahşi kedinin sahibinin Ukraynalı Adelina Zelenskaia adlı kadın olduğu öğrenildi.

        Türkiye'ye gelirken kediyi de beraberinde getirdiğini söyleyen Zelenskaia Show Haber'e konuşarak, "Türkiye'de yasak olduğunu bilmiyordum. Simba'yı bana geri versinler. Gerekirse onunla başka ülkeye giderim" dedi.

        Kediyi 3 buçuk yıl önce 5 bin 500 euro karşılığında Rusya'dan getirdiğini söyleyen Zelenskaia, "Vahşi olduğunu bilmiyordum. Beyaz Rusya'dan getirdim. Havalimanından getirdim, bana kimse bir şey demedi. Ben de o zaman bilmiyordum. Biri arayıp şikayet etmiş. Sonuçta aldılar benden çok ağladım açıkçası. Ben ona kedi olarak değil evlat gibi bakıyordum. Biz beraber uyuyorduk. Gerçekten evladım gibiydi ve özlüyorum. Onu geri almak istiyorum. Kedim için ülke bile değiştiririm." ifadelerini kullandı.

        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu

        İstanbul'da, Afrika'ya özgü vahşi serval kedisin tutulduğu eve operasyon düzenlenmişti. Nesli tükenmekte olan kedi, hayvanat bahçesine teslim edilirken, Simba isimli kedinin Ukraynalı sahibi olan kadın Show Haber'e konuştu  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi