        Sezen Aksu'dan sorulara yanıt yok

        Uzun süredir görüntülenmeyen Sezen Aksu, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Aksu, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi

        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 10:03 Güncelleme:
        'Minik Serçe' ortaya çıktı

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, önceki gün Cihangir’deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

        Aksu, basın mensuplarını görünce bir süre içeride bekledi. Ardından mekândan çıkan Sezen Aksu, gazetecilerin, "Sizi tekrar sahnelerde görecek miyiz?" sorusuna yanıt vermedi.

        Aksu, bundan önce, geçtiğimiz yıl ekim ayında semti Kanlıca'da yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı.

        Orhan Pamuk'un avukatı Güngör: Taray apartmanı tahminimize göre mayıs sonunda yıkılmış olacak

        NOBEL ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Beyoğlu'nda 9 daire sahibi olduğu ve riskli yapı kapsamında yıkılmasını istemesi üzerine komşularıyla davalık olduğu Taray Apartmanı'nda, 4'ncü bilirkişi raporu hazırlandı. 

