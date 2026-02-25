Sezen Aksu'dan sorulara yanıt yok
Uzun süredir görüntülenmeyen Sezen Aksu, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Aksu, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi
Giriş: 25.02.2026 - 10:03 Güncelleme:
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, önceki gün Cihangir’deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.
Aksu, basın mensuplarını görünce bir süre içeride bekledi. Ardından mekândan çıkan Sezen Aksu, gazetecilerin, "Sizi tekrar sahnelerde görecek miyiz?" sorusuna yanıt vermedi.
Aksu, bundan önce, geçtiğimiz yıl ekim ayında semti Kanlıca'da yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ