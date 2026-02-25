Canlı
        Haberler Gündem Güncel Sıcaklık aldattı! Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı! | Son dakika haberleri

        Sıcaklık aldattı! Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!

        Kars'ta bulunan Çıldır Gölü'nde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Kentte havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle martılar erken geldi. Ancak bölgeye gelen martılar, buzla kaplı gölde açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!

        Kars'ta havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, Çıldır Gölü’ne bu yıl martılar erken geldi.

        DHA'nın haberine göre her yıl mart ayının ilk haftası bölgeye göç eden martılar, buzla kaplı gölde açlık tehlikesiyle karşılaştı.

        Kars'ın Arpaçay ile Ardahan’ın Çıldır ilçesi arasındaki Çıldır Gölü'ne, martılar, bu sezon yaklaşık olarak 15 gün erken geldi. Her yıl havaların soğumaya başlamasıyla kasım ve aralık aylarında gölden ayrılan martılar, mart ayının ilk haftası, göl yüzeyinde çözülmenin başlamasıyla geri dönüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölge, bu yıl martıları erken karşıladı. Kars’ın Arpaçay ilçesi Çanaksu köyü kıyı açıklarında bulunan Kuşadası’na göç eden martılar, yüzeyi buzla kaplı gölde konakladı.

        AÇLIK TEHLİKESİ

        Martıların sonbahara kadar, henüz yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nde kalması bekleniyor. Göl kıyısında işletmecilik yapan Günay Ağbulak, "Martılar küresel ısınma nedeniyle bu yıl erken geldi. Her yıl mart ayı başlarında gelen martılar hava sıcaklığı nedeniyle erken geldi. Buzların erimesi mart ayı ortalarını bulacak. Martılar açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar” diye konuştu.

        Gölde yerli ve yabancı turistleri gezdiren kızakçı Dural Taşdemir, “Çıldır Göl’ünde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde. Göçmen kuşlar gelmeye başladı. İklim mi değişti, hava sıcaklığı mı değişti, Allah’tan hayırlısı diyelim” dedi.

        KIZAK SEFERLERİ

        Bu arada Çıldır Gölü'ne yerli ve yabancı turist ilgisi de devam ediyor. Hemen hemen her gün bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirler, yüzeyi 30 santimetreden kalın buzla kaplı gölde atlı kızakla tur keyfi yaşıyor.

        İçişleri Bakanlığı: Son 10 günde 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı: 75 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. (DHA) 

