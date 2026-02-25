Estetikte geri dönüşüm dönemi: Kadavradan yağ transferi

Cerrahi olmayan kozmetik iyileştirmelerde göz alıcı, ancak bir o kadar da ürkütücü gelen bu yeni gelişme, cansız bedenlerdeki yağlara yeniden hayat vererek, kadınların hayallerindeki vücutlarına kavuşmalarına yardımcı oluyor. Bunu bir nevi, estetikte geri dönüşüm gibi düşünebiliriz. Bu uygulama, çok zayıf, formda ve kendi vücutlarında fazla yağ bulunmayan kadınlar için muazzam bir avantaj olarak görülüyor.