10 günde telefon bağımlılığını yenebilir misiniz?

Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı

Avrupa Komisyonu, Avrupa otomotiv sanayisini temiz ve rekabetçi bir yapıya dönüştürmeyi amaçlayan kapsamlı bir yol haritasını önceki günlerde duyurdu. 'Otomotiv Paketi' olarak anılan bu yeni stratejide, "Made in EU-AB'de Üretilmiştir" vurgusunun bulunması ise yerli sanayiciyi tedirgin etti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, "Ülkemizde üretilen araçların söz konusu tanımın dışında bırakılması Gümrük Birliği'nin işlevini yitirmesine neden olacak. Ülkemizin yatırım ortamı ile mevcut yatırımlar açısından büyük risk teşkil eden bu tanıma Gümrük Birliği ve aday ülke konumu vesilesiyle Türkiye'nin de dahil edilmesi hayati önem taşıyor" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...