        Haberler Gündem 3. Sayfa Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!

        İstanbul Beşiktaş'ta, 3 bin kilometre uzaklıktaki Fas'tan uçakla Türkiye'ye gelen 52 yaşındaki Cüneyt Ç., 2 gün sonra mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Tomografisi çekilen Cüneyt Ç.'nin mide ve bağırsaklarında yabancı madde bulunduğu tespit edildi. Hastane yetkililerinin bilgi vermesi üzerine Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ameliyata alınan Cüneyt G.'nin mide ve bağırsaklarından kapsül halinde 49 adet esrar macunu çıkarıldı. Taburcu olmasının ardından gözaltına alınan Cüneyt G. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:29 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:29
        Fas'tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan, yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktan uçakla Türkiye’ye gelen Cüneyt G. (52), 2 gün sonra karın ağrısı şikayetiyle Fulya’daki özel bir hastaneye başvurdu.

        MİDE VE BAĞIRSAĞINI DOLDURMUŞ

        DHA'daki habere göre yapılan muayenenin ardından Cüneyt G.’nin tomografisi çekildi. Şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı madde tespit edilmesi üzerine hastane yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

        ESRAR KAPSÜLLERİ AMELİYATLA ÇIKARILDI

        İhbar üzerine çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, doktorlarla görüşme gerçekleştirdi. Doktorların değerlendirmesi sonrası ameliyata alınan Cüneyt Ç.’nin bağırsaklarından, toplam ağırlığı 259.7 gram olduğu öğrenilen 49 esrar macunu çıkarıldı.

        Şüpheliye ait 1 adet cep telefonu da hastane yetkilileri tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

        TABURCU OLDUKTAN SONRA TUTUKLANDI

        Tedavisinin ardından taburcu edilen Cüneyt Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cüneyt Ç., çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Cüneyt G.’nin poliste daha önceden 'Kasten yaralama' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
