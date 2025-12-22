Habertürk
Habertürk
        Son dakika haberler: Korkunç saldırı! Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!

        Korkunç saldırı! Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!

        Mersin'de Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu bahçesinde korkunç bir saldırı meydana geldi. Olayda 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Kara hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:15 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:15
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Mersin'in Anamur ilçesinde, ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

        HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, öğrenciyi gözaltına aldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        #Son dakika haberler
