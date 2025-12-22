Tedesco'dan derbiye Montella formülü: 4-6-0!
Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-lacivertlilerde 13 futbolcu çeşitli sebeplerden ötürü derbide forma giyemeyecek. Elinde forvet oyuncusu kalmayan teknik direktör Tedesco'nun, A Milli Takım hocası Vincenzo Montella'nın da sıklıkla kullandığı 4-6-0 sistemiyle takımını sahaya çıkarması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig’de ilk yarıyı mağlubiyet yaşamadan tamamlayan tek takım olan Fenerbahçe’de gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.
Derbi karşılaşması öncesinde Fenerbahçe cephesinde çok sayıda eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde tam 13 futbolcu çeşitli sebeplerden dolayı forma giyemeyecek.
Bu tablo, sarı-lacivertli ekipte değişiklikleri de beraberinde getirecek.
Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, forvet hattındaki önemli eksikler nedeniyle farklı bir çözüm üzerinde durduğu öğrenildi.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; üç forvet oyuncusunun yokluğunda Tedesco, A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella’nın sıklıkla uyguladığı 4-6-0 formülünü kullanacak.
Derbide gole en yakın isim olarak Kerem Aktürkoğlu’nun forma giymesi bekleniyor. Bu tercih ile birlikte Fenerbahçe’nin hücum organizasyonlarında daha hareketli ve dinamik bir yapı hedeflediği ifade ediliyor.
Öte yandan, derbi öncesinde yedek kulübesi büyük ölçüde altyapı ağırlıklı oyunculardan oluşacak.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.