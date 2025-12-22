Habertürk
        Fenerbahçe'de Tedesco'dan derbiye Montella formülü: 4-6-0! - Futbol Haberleri

        Tedesco'dan derbiye Montella formülü: 4-6-0!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-lacivertlilerde 13 futbolcu çeşitli sebeplerden ötürü derbide forma giyemeyecek. Elinde forvet oyuncusu kalmayan teknik direktör Tedesco'nun, A Milli Takım hocası Vincenzo Montella'nın da sıklıkla kullandığı 4-6-0 sistemiyle takımını sahaya çıkarması bekleniyor.

        Giriş: 22.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:25
        1

        Trendyol Süper Lig’de ilk yarıyı mağlubiyet yaşamadan tamamlayan tek takım olan Fenerbahçe’de gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.

        2

        Derbi karşılaşması öncesinde Fenerbahçe cephesinde çok sayıda eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde tam 13 futbolcu çeşitli sebeplerden dolayı forma giyemeyecek.

        3

        Bu tablo, sarı-lacivertli ekipte değişiklikleri de beraberinde getirecek.

        4

        Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, forvet hattındaki önemli eksikler nedeniyle farklı bir çözüm üzerinde durduğu öğrenildi.

        5

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; üç forvet oyuncusunun yokluğunda Tedesco, A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella’nın sıklıkla uyguladığı 4-6-0 formülünü kullanacak.

        6

        Derbide gole en yakın isim olarak Kerem Aktürkoğlu’nun forma giymesi bekleniyor. Bu tercih ile birlikte Fenerbahçe’nin hücum organizasyonlarında daha hareketli ve dinamik bir yapı hedeflediği ifade ediliyor.

        7

        Öte yandan, derbi öncesinde yedek kulübesi büyük ölçüde altyapı ağırlıklı oyunculardan oluşacak.

        8

        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

        Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

