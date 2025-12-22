Silahlı kavga 23 yaşında hayattan kopardı!
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Silahla vurulan 23 yaşındaki Fırat Baraş, ağır yaralandı. Genç hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Mardin'de yürek yakan olay, gece yarısı Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi’nde meydana geldi.
SİLAHLI KAVGA ÇIKTI
İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
KURŞUNLARLA AĞIR YARALANDI
DHA'daki habere göre kavgada Fırat Baraş (23), tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Baraş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Baraş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Fırat Baraş’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.