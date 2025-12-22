Fenerbahçe'de transfer mesaisi: İki isim masada!
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, PSV'de forma giyen Joey Veerman da mutlu sona yaklaşırken, Alexander Sörloth ise listenin ikinci sırasında yer alıyor.
Sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında yıldız isimlerle kadrosuna takviye yapmak istiyor.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi orta sahasını güçlendirmek olurken, listenin başında PSV forması giyen Joey Veerman yer alıyor.
Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesinde ocak ayında 23 milyon euroluk serbest kalma bedeli yer alıyor.
Fenerbahçe, Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki bu maddeyi kullanarak mutlu sona ulaşmayı planlıyor.
PSV'DEN VEERMAN AÇIKLAMASI
PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Joey Veerman'ın transferiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.
"EN AZINDAN BİR MAÇ DAHA FAYDALANACAĞIZ"
62 yaşındaki çalıştırıcı, "En azından ondan bir maç daha faydalanacağız, keyfini çıkaralım" dedi.
Sarı-lacivertlilerin ikinci hedefi ise Alexander Sörloth..
Atletico Madrid, Norveçli golcüsü için en az 30 milyon euroluk bir bedel talep ediyor. Sarı-lacivertliler, kulüple olan bonservis pazarlığını sürdüyor.
Fenerbahçe yönetimi, yıldız forvet maaş konusunda da görüşmelerini sürdürüyor.