        Fenerbahçe'de transfer mesaisi: İki isim masada!

        Fenerbahçe'de transfer mesaisi: İki isim masada!

        Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, PSV'de forma giyen Joey Veerman da mutlu sona yaklaşırken, Alexander Sörloth ise listenin ikinci sırasında yer alıyor.

        Giriş: 22.12.2025 - 10:07 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:07
        1

        Sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında yıldız isimlerle kadrosuna takviye yapmak istiyor.

        2

        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi orta sahasını güçlendirmek olurken, listenin başında PSV forması giyen Joey Veerman yer alıyor.

        3

        Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesinde ocak ayında 23 milyon euroluk serbest kalma bedeli yer alıyor.

        4

        Fenerbahçe, Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki bu maddeyi kullanarak mutlu sona ulaşmayı planlıyor.

        5

        PSV'DEN VEERMAN AÇIKLAMASI

        PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Joey Veerman'ın transferiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

        6

        "EN AZINDAN BİR MAÇ DAHA FAYDALANACAĞIZ"

        62 yaşındaki çalıştırıcı, "En azından ondan bir maç daha faydalanacağız, keyfini çıkaralım" dedi.

        7

        Sarı-lacivertlilerin ikinci hedefi ise Alexander Sörloth..

        8

        Atletico Madrid, Norveçli golcüsü için en az 30 milyon euroluk bir bedel talep ediyor. Sarı-lacivertliler, kulüple olan bonservis pazarlığını sürdüyor.

        9

        Fenerbahçe yönetimi, yıldız forvet maaş konusunda da görüşmelerini sürdürüyor.

        10
