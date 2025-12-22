Habertürk
        Son dakika: Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi | Son dakika haberleri

        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi

        TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından oylamaya geçilmesi beklenirken milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Yaklaşık 2-3 dakika süren arbedenin ardından Numan Kurtulmuş, birleşime ara verdi.

        Giriş: 22.12.2025 - 07:31 Güncelleme: 22.12.2025 - 07:31
        TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanıp oylama sürecine geçileceği sıra milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime ara verdi. Ara sırasında da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki arbede devam etti.

        CHP'Lİ GÖKHAN GÜNAYDIN MUSTAFA VARANK'I ELEŞTİRDİ

        Genel Kurul'da 2026 yılı bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaklaşık 2 aylık bir bütçe maratonunun son gününde olduklarını söyledi.

        AK Parti Grup Başkanvekilleri ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın bugünkü konuşmalarını eleştiren Günaydın, bu konuşmalarda emeklilerin, esnafın ve asgari ücretlinin anılmadığını ileri sürdü.

        Bu konuşmalarda tek parti döneminin eleştirildiğini aktaran Günaydın, "Tek parti demek, Mustafa Kemal Atatürk demektir. Onurumuzdur, övünüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün uzunca bir dönem Başbakanlığını Celal Bayar, milletvekilliğini Adnan Menderes yapmıştır. Demek ki siz tek parti içerisinde kendi dedelerinizin de izini inkar ediyorsunuz. İşte o kadar tarih bilincinden yoksunsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

        AK PARTİLİ GÜLER'DEN ELEŞTİRİ

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de söz alarak Günaydın'ın açıklamalarını eleştirdi.

        CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünü yaptığı bir parti olduğunu söyleyen Güler, "Tek parti dönemi dediniz, Mustafa Kemal Atatürk dediniz. Merhum Atatürk'ten sonra bir kişi daha vardı, onu sildiniz mi, unuttunuz mu? Hatırlatmak istiyorum. Kimdi o? Yine İsmet İnönü, merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından kısa bir süre sonra paralardan resmini kaldıran 'ebedi şef'. Öyle bir durum var." diye konuştu.

        Güler, 1945'te mazlum ve mağdur 195 Azerbaycan Türkünün Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Sovyet Rus askerlerine Boraltan Köprüsü'nde teslim edilirler. Ne oldu bilmiyorum. Korktular mı, endişe mi duydular, ne oldu bilmiyoruz. Tarihi vesikalarda yazılıdır." dedi.

        AK PARTİLİ VE CHP'Lİ VEKİLLER ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

        Genel Kurul'da daha sonra AK Partili Varank'ın da sataşmadan söz istemesi üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime ara verdi.

        Ara sırasında da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki arbede devam etti. Arbede sırasında Genel Kurul Salonu'ndaki saksı ve mikrofonlar devrildi.

