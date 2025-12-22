Emeklilik dilekçesinde kıdem tazminatına dikkat!

Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenlerin emekli aylığı, dilekçeyi 2025 yılında verenlere göre ömür boyu yüzde 30 – 31 oranında daha fazla olacak. Dilekçe tarihine göre böylesine muazzam bir fark ortaya çıkınca emeklilik tarihi konusunda daha dikkatli olunmaya başlandı.

Öncelikle şunun altını çizelim. Emeklilik dilekçesi tarihinin emekli aylığına etkisi ancak yılın son aylarında ortaya çıkabiliyor. Hatta yılın son ayında dahi tablo değişebiliyor. Örneğin 2021 yılında yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 21,31 seviyesinde idi. O günkü enflasyona bakarak emeklilik dilekçesini 2021 yılında verenler ile 2022 yılında verenler arasında önemli bir fark görünmüyordu. Ancak 3 Ocak 2022 tarihinde aralık ayı enflasyonu yüzde 13,58 açıklanınca, yıllık enflasyon da yüzde 36,08’e fırladı. Böylece emeklilik dilekçesini 2022 yılında verenler yaklaşık yüzde 12 oranında daha avantajlı hale geldi.

2024 yılında dilekçe verenlerin 2025 yılında dilekçe verenlere göre yaklaşık yüzde 30 oranında daha avantajlı olacağını geçen yıl temmuz ayında yazmıştım. O tarihte aslında avantaj yüzde 45 dolayında görünüyordu ama enflasyonun Merkez Bankası hedefinin üzerinde çıkacağı yönündeki raporları dikkate alarak yüzde 30 tahmininde bulunmuştum. Nitekim sonuç öyle oldu.

Gelelim bu yıla. Dilekçeyi 31 Aralık 2025 tarihine kadar veren SSK, BAĞ-KUR ve 4/c'lilerin emekli aylıkları 2025 yılında yüzde 35,04 oranında artacak. Bunu bir kenara yazalım. Bu yılın ortalarında Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre hesaplama yapıldığında 2025 yılında dilekçe verenlerin 2026 yılında verenlere göre 15 puan dolayında avantajlı olacağı görünüyordu. Ancak, her ay gerçekleşen enflasyon tahminlerin üzerine çıktıkça fark da giderek kapandı. Nitekim kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. 2025 yılında GSYH büyümesinin yüzde 3,3 olması bekleniyor. Enflasyon yüzde 31 olursa dilekçeyi 2026 yılında verenlerin emekli aylıkları 2025 yılında yüzde 32 oranında artırılarak hesaplanacak. Arada 3 puan fark olacak. Yıllık enflasyon yüzde 32 olursa fark 2 puana, yıllık enflasyon yüzde 33 olursa fark 1 puana düşecek. 2026'DA KIDEM TAZMİNATI TAVANINDAKİ ARTIŞ YÜKSEK OLACAK İşçilerin kıdem tazminatı tavanı 2026 yılı ocak ayında önceki yıllara göre daha yüksek artacak. Enflasyon yüzde 31 olursa kıdem tazminatı tavanı yüzde 18,70 oranında, enflasyon yüzde 32 olursa yüzde 19,60 oranında, enflasyon yüzde 33 olursa da kıdem tazminatı tavanı yüzde 20,51 oranında artacak.