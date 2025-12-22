Emeklilik dilekçesinde kıdem tazminatına dikkat!
Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler, dilekçeyi 2025 yılında verenlere göre ömür boyu yüzde 30-31 oranında daha fazla emekli aylığı alacaklar. Merkez Bankası'nın yılın başında belirlediği 2025 yılı enflasyon hedefi tutsaydı bu kez 2025'te dilekçe verenler 2026'da dilekçe verenlere göre yüzde 15 avantajlı olacaktı. Ancak, enflasyon Merkez Bankası hedeflerini aştığı için bu yıl dilekçe tarihine göre emekli aylığı farkı 1-3 puan arasında kalacak. Buna karşılık kıdem tazminatı tavanı 2026 yılında yüzde 19-21 arasında artacak. Bu yıl dilekçe tarihine karar vermek için kıdem tazminatı tavanı daha önemli hale geldi. Ahmet Kıvanç, dilekçe tarihinin emekli aylığı ve kıdem tazminatına etkisini yazdı
Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenlerin emekli aylığı, dilekçeyi 2025 yılında verenlere göre ömür boyu yüzde 30 – 31 oranında daha fazla olacak. Dilekçe tarihine göre böylesine muazzam bir fark ortaya çıkınca emeklilik tarihi konusunda daha dikkatli olunmaya başlandı.
Öncelikle şunun altını çizelim. Emeklilik dilekçesi tarihinin emekli aylığına etkisi ancak yılın son aylarında ortaya çıkabiliyor. Hatta yılın son ayında dahi tablo değişebiliyor. Örneğin 2021 yılında yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 21,31 seviyesinde idi. O günkü enflasyona bakarak emeklilik dilekçesini 2021 yılında verenler ile 2022 yılında verenler arasında önemli bir fark görünmüyordu. Ancak 3 Ocak 2022 tarihinde aralık ayı enflasyonu yüzde 13,58 açıklanınca, yıllık enflasyon da yüzde 36,08’e fırladı. Böylece emeklilik dilekçesini 2022 yılında verenler yaklaşık yüzde 12 oranında daha avantajlı hale geldi.
2024 yılında dilekçe verenlerin 2025 yılında dilekçe verenlere göre yaklaşık yüzde 30 oranında daha avantajlı olacağını geçen yıl temmuz ayında yazmıştım. O tarihte aslında avantaj yüzde 45 dolayında görünüyordu ama enflasyonun Merkez Bankası hedefinin üzerinde çıkacağı yönündeki raporları dikkate alarak yüzde 30 tahmininde bulunmuştum. Nitekim sonuç öyle oldu.
Gelelim bu yıla. Dilekçeyi 31 Aralık 2025 tarihine kadar veren SSK, BAĞ-KUR ve 4/c’lilerin emekli aylıkları 2025 yılında yüzde 35,04 oranında artacak. Bunu bir kenara yazalım.
Bu yılın ortalarında Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre hesaplama yapıldığında 2025 yılında dilekçe verenlerin 2026 yılında verenlere göre 15 puan dolayında avantajlı olacağı görünüyordu. Ancak, her ay gerçekleşen enflasyon tahminlerin üzerine çıktıkça fark da giderek kapandı.
Nitekim kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. 2025 yılında GSYH büyümesinin yüzde 3,3 olması bekleniyor. Enflasyon yüzde 31 olursa dilekçeyi 2026 yılında verenlerin emekli aylıkları 2025 yılında yüzde 32 oranında artırılarak hesaplanacak. Arada 3 puan fark olacak. Yıllık enflasyon yüzde 32 olursa fark 2 puana, yıllık enflasyon yüzde 33 olursa fark 1 puana düşecek.
2026’DA KIDEM TAZMİNATI TAVANINDAKİ ARTIŞ YÜKSEK OLACAK
İşçilerin kıdem tazminatı tavanı 2026 yılı ocak ayında önceki yıllara göre daha yüksek artacak. Enflasyon yüzde 31 olursa kıdem tazminatı tavanı yüzde 18,70 oranında, enflasyon yüzde 32 olursa yüzde 19,60 oranında, enflasyon yüzde 33 olursa da kıdem tazminatı tavanı yüzde 20,51 oranında artacak.
Kıdem tazminatı tavanı brüt ücreti yüksek işçiler için çok büyük önem taşıyor. Kıdem tazminatı tavanı 31 Aralık 2025 tarihine kadar işten ayrılan işçiler için 53.919,68 TL olarak uygulanacak. İşçinin brüt ücreti ne olursa olsun iş yerinde çalıştığı her yıl için alacağı kıdem tazminatı bu tutarı aşamayacak.
BRÜT ÜCRETİ 65.000 TL VE ÜZERİ OLANLAR İÇİN 2026 DAHA AVANTAJLI
Brüt ücreti 65.000 TL ve üzerinde olan işçiler emeklilik dilekçesini 2026 yılında verdiklerinde daha yüksek kıdem tazminatı alacaklar. Örneğin iş yerindeki çalışma süresi 10 yıl olan bir işçi dilekçeyi 31 Aralık 2025 tarihinde verdiğinde 535.135 TL kıdem tazminatı alırken, yıllık enflasyon yüzde 31 olursa bu kişinin emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan sonra vermesi halinde eline geçecek kıdem tazminatı 635.205 TL’ye çıkacak. Enflasyon yüzde 32 olduğunda 640.021 TL, enflasyon yüzde 33 olduğunda ise 644.891 TL kıdem tazminatı alabilecek.
KAMU İŞÇİLERİ 15 OCAK 2026 TARİHİNİ BEKLEMELİ
Kamu işçileri için 2026 yılı 15 Ocak 2026 tarihinde başlıyor. Dilekçeyi 14 Ocak 2026 tarihinde veren kamu işçileri 2025 emeklisi, dilekçeyi 15 Ocak 2026 tarihi ve sonrasında verenler ise 2026 yılı emeklisi sayılırlar.
Kamu işçilerinin çalışma süreleri özel sektör işçilerine göre genellikle çok daha uzun oluyor. Kıdem tazminatı tavanındaki artış kamu işçileri açısından daha büyük önem taşıyor. Bu nedenle kamu işçileri emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2026 tarihinde vermeleri halinde daha fazla kıdem tazminatı alabilecekler.