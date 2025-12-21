Avrupa’da Napolyon avı: İmparator kaybetti, müzeler de mi kaybediyor?

Hırsızlık, 18 Aralık gecesi meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi müzenin camını kırarak içeri girdi ve aralarında tarihi madeni paraların da bulunduğu bazı eserleri çaldı. Ancak en büyük kayıp, Napolyon Bonapart’a ait olduğu kabul edilen, beş elmasla süslenmiş altın yüzük oldu.

Rivayete göre bu yüzük, imparatorun Waterloo Muharebesi’nde yenilgiye uğradığı 18 Haziran 1815 günü kaçışı sırasında bulunmuştu. Belçikalı yetkililer, yüzüğün maddi değerinden çok tarihsel anlamının “ölçülemez” olduğunu vurguluyor.

Bu olay, 2025 yılı boyunca Avrupa’da art arda yaşanan müze ve saray soygunlarının yeni bir halkası olarak görülüyor. Hatırlanacağı üzere Fransa’da, başta Louvre Müzesi olmak üzere bazı müze ve tarihi mekânlarda Napolyon dönemine ait mücevherlerin çalınması büyük yankı uyandırmıştı.

Fransız basını, özellikle saray koleksiyonlarının ve geçici sergilerin hedef alınmasını “organize ve seçici” bir suç dalgası olarak yorumlamıştı. Çalınan eserlerin büyük bölümüne ise hâlâ ulaşılamadı.