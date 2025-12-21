Spor yazarları Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti ve iç sahada kazanamama serisini bitirdi. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
"EN BÜYÜK TRANSFER TAKIM İÇİ UYUM"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Beşiktaş’ın kadro olarak ciddi eksikleri var. İlk yarı kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda gol vuruşunu yapamayan Abraham sakatlanınca golcü sıkıntısı yaşandı. Santrforu, kanat oyuncusu ve orta sahası bir tek Orkun’a kalan Beşiktaş’ın aldığı 3 puan çok önemliydi. Kadro sorununun yanı sıra sorunları iyi yönetemeyen teknik ekibin ikinci yarı ile daha pozitif bir tutum sergilemesi bekleniyor. Özetle, yönetim ve Sergen Yalçın, oyuncu grubuna takım olma ruhunu aşılamak zorunda. Taraftarın en büyük beklentisi eksik yerler için doğru transfer ve takım içi uyum.
"YAPACAK ÇOK İŞ VAR"
Murat Özbostan (Sabah): Beşiktaşlı oyuncular mücadele etti, koştu, çabaladı ama sonuç ve kalite bu kadar. Beşiktaş maçları tamamen kontrol altına alıp baskılı oynayamıyor. Rakiplerine oynama fırsatı veriyor. Stresli oldukları, panik halleri her türlü belli oluyordu. Sakin ve rahat değildi kimse... Bunu da normal karşılamak lazım. Beşiktaş'ın devre arasında yapacağı çok iş var.
"BİR AN ÖNCE TRANSFER ŞART!"
Ercan Taner (Sözcü): İkinci devrenin başında Rizespor'un topu direkten dönmese büyük avantaj yakalayacaktı konuk ekip. Rashica ikinci yarı daha iyi oynamaya başlamıştı. Bunun karşılığını alacaktı. Hareket halindeyken topla buluştu ve golü attı. Bir kanat forvetin ligin ilk devresi biterken, ilk golünü anca atabilmesi düşündürücü. Rizespor'un her kornerinde tehlike yaratması büyük problemdi. Beşiktaş dün çok iyi top oynayan ve rakibe nefes aldırmayan ev sahibi görünümünde değildi. Kazandı ama inanılmaz zorlandı. Bu takıma bir an önce çok önemli transferler şart!
"HAKEMLER GÖRMEZDEN GELDİ"
Turgay Demir (Fotomaç): Bazı hakemler Beşiktaş maçlarına çıktıklarında inanılmaz garip kararlar veriyorlar. Bu yıllardır böyle. Adeta futbol kitabını yeniden yazıyorlar. Misal, IFAF, önceki sezon bir talimat yayımladı... Buna göre, bir oyuncunun eli omuz hizasının üzerinde topla buluşuyorsa, (oyuncunun topu kendi başının üzerinden geriye doğru aşırtma durumu hariç) penaltı kararı verilecek. Yani, topun nereden sektiğine, yakından mı, uzaktan mı geldiğine, elin doğal konumda olup olmadığına bakılmayacak. Kural bu kadar açıkken dün hem hakem, hem de VAR, göklere uzanan elin topla buluşmasını görmezden geldiler... Hakikatten pes!
"GECEYİ BAŞI DİK ATLATTI"
Fatih Doğan (Sabah): İlk yarı kötü oyun, ikinci devre mücadele eden takıma ve iyi oyuna dönüştü. Beşiktaş, değerlendiremediği pozisyonlar da buldu ama son dakikalarda korku dolu anlar da yaşadı. Gecenin özeti şu; Beşiktaş, puan kaybetse ortalığın karışabileceği bir geceyi başı dik atlatmayı başardı.