Spor yazarları Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi!

"HAKEMLER GÖRMEZDEN GELDİ"

Turgay Demir (Fotomaç): Bazı hakemler Beşiktaş maçlarına çıktıklarında inanılmaz garip kararlar veriyorlar. Bu yıllardır böyle. Adeta futbol kitabını yeniden yazıyorlar. Misal, IFAF, önceki sezon bir talimat yayımladı... Buna göre, bir oyuncunun eli omuz hizasının üzerinde topla buluşuyorsa, (oyuncunun topu kendi başının üzerinden geriye doğru aşırtma durumu hariç) penaltı kararı verilecek. Yani, topun nereden sektiğine, yakından mı, uzaktan mı geldiğine, elin doğal konumda olup olmadığına bakılmayacak. Kural bu kadar açıkken dün hem hakem, hem de VAR, göklere uzanan elin topla buluşmasını görmezden geldiler... Hakikatten pes!