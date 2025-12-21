Spor yazarları Eyüpspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"F.BAHÇE İYİYE DOĞRU GİDİYOR"

Erman Toroğlu (Sözcü): Mourinho ile bu takım yürüyordu. Tedesco ile koşmaya başladılar. Ancak Eyüpspor'u yakalamışsın, farka git. İkinci yarı bu maçları bulamazsın. Çünkü birçok takım transfer yapıp, kadrolarını güçlendirecek. Ama şöyle bir gerçek de var: Fenerbahçe de iyiye doğru gidiyor, bunu kimse inkâr edemez.