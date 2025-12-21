Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Eyüpspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! - Fenerbahçe Haberleri

        Spor yazarları Eyüpspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı. Spor yazarları, kritik mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Giriş: 21.12.2025 - 09:47 Güncelleme: 21.12.2025 - 09:47
        Spor yazarları, Eyüpspor-Fenerbahçe maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.

        "FORMADAN ÇEKMEYİ HAKEM DE VAR DA GÖRMEDİ"

        İbrahim Yıldız (Habertürk): Fenerbahçe elinde bulunan kaliteli oyuncular ile sonuca gitmekte zorlanmıyor. Attıkları 3 gol güzel vuruşlar olmasının yanı sıra organize akınlar sonucu geldi. Talisca yine golünü atarak bu maçı da boş geçmedi. Talisca’nın Asensio’ya verdiği gollük pas ise tam bir usta işiydi. Daha fazla gol atabilirdi. Çok net pozisyonları kaçırdılar. Eyüpspor’un penaltı beklemesini haklı görmek gerekir. Formadan çekmeyi hakem de VAR da görmedi.

        "TALISCA VE ASENSIO SAZI ELİNE ALINCA..."

        Gürcan Bilgiç (Sabah): Fenerbahçe'nin 'Başkalaşma' süreci üstüne kata kata devam ediyor. İşin 'Teknik-taktik' bölümü bir tarafa takımın vücut dilinde 'Ben bu maçı kazanacağım' mesajını okuyorsunuz. Bu öz güveni getiren son iki maçı dört golle kazandıran ustaların performansı. Talisca ve Asensio sazı alınca zor görünen her şey birdenbire kolaylaşıyor.

        "F.BAHÇE İYİYE DOĞRU GİDİYOR"

        Erman Toroğlu (Sözcü): Mourinho ile bu takım yürüyordu. Tedesco ile koşmaya başladılar. Ancak Eyüpspor'u yakalamışsın, farka git. İkinci yarı bu maçları bulamazsın. Çünkü birçok takım transfer yapıp, kadrolarını güçlendirecek. Ama şöyle bir gerçek de var: Fenerbahçe de iyiye doğru gidiyor, bunu kimse inkâr edemez.

        "ATTIĞI GOL KALİTE KOKTU"

        Ömer Üründül (Sabah): Jhon Duran, oyunda genelde gözükmüyor. Etkili bir hücum presi de yapmıyor. Ama ikinci golün hazırlanışındaki pas organizasyonunda önemli bir katkı verdi. Attığı gol de buram buram kalite koktu.

        "KEREM FUTBOLU UNUTMUŞ GİBİ"

        Emre Bol (Fotomaç): Takımda herkes bir şekilde takıma katkı veriyor. 1 kişi hariç! Kerem Aktürkoğlu adeta futbolu unutmuş gibi… Çok kolay çalım yiyor, eskisi gibi çalım atamıyor. Şut desen o da yok! Asensio, Talisca, Duran hem asist hem de gol katkısı yaparken Kerem duruyor. Onun da forma girip performans gösterdiğini düşünsenize? Fenerbahçe 3. bölgesi rakiplerin korkulu rüyası olur. Zira ondan beklentimiz çok yüksek.

        "HAKEMİ NEDEN DAVET ETMİYORSUN?"

        Ahmet Çakar (Sabah): Hakem Ali Yılmaz'ı fazla beğenmedim. Manasız faul hataları, orta sahanın gerisinden çıkan F.Bahçeli oyuncuya ofsayt kaldırmalar ve tabii ki hatanın en büyüğü ise Thiam'ın formadan çekilerek verilmeyen penaltı. VAR hakemine sormak lazım. Thiam kafaya çıkıyor, çekiliyor, hakem görmüyor. Peki sen niye VAR hakemi olarak davet etmiyorsun?

        "BU İŞTAH 2. YARI DEVAM EDECEK Mİ?"

        İlker Yağcıoğlu (Takvim): Sonuç olarak Fenerbahçe, şu ana kadar hem ligde hem Avrupa'da istikrarlı ve yükselen bir grafik çizerek araya girdi. Asıl soru şu: Bu oyun, bu iştah ve bu tempo ikinci yarıda da devam edecek mi? Cevabını sahada göreceğiz.

