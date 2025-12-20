Sadettin Saran: Verilemeyecek hesabımız yok!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eyüpspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdikten sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelerek Eyüpspor maçını takip eden Saran, yaşadığı duyguları paylaştı.

Sadettin Saran şu ifadeleri kullandı:

"DEVLET ÇAĞIRIRSA HEMEN GELİRİZ, BAŞKALARI GİBİ GELMEMEZLİK YAPMAYIZ"

"Destekleyenlere çok teşekkür ederim. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa, nerede olursak olalım hemen geliriz. Verilemeyecek hesabımız yok. Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim."

💥 Sadettin Saran: Destekleyenlere çok teşekkür ederim. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa, nerede olursak olalım hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok. Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim. pic.twitter.com/LJLGFqGvkp — HT Spor (@HTSpor) December 20, 2025

"ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

Fenerbahçeli taraftarların kendisine verdiği desteğe de değinen Saran, "Taraftarın bana sahip çıkmasını ömrüm boyunca unutmayacağım. İnşallah şampiyon olacağız ve onları mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

💥 Sadettin Saran: Taraftarın, bana sahip çıkmasını ömrüm boyunca unutmayacağım. İnşallah şampiyon olacağız ve onları mutlu edeceğiz. pic.twitter.com/10OquSEEit — HT Spor (@HTSpor) December 20, 2025