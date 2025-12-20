Kocaeli'nde olay, 17 Aralık’ta İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Uğurcan Bekçi (27), Emre Kaan Bölek (27) ve İbrahim Aracı (31) ile bir grup arasında iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

ÜÇ KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

DHA'daki habere göre tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor’da forma giyen Uğurcan Bekçi ile Bölek ve Aracı tabancayla yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ZANLILAR TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tartışma sırasında tabancayla ateş açanların Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan olduğu tespit edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler, suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanırken, üzerinden 21 tabanca fişeği çıkan A.C.G. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. A.C.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.