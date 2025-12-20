Habertürk
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu Uğurcan Bekçi öldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada, tabancayla vurulan 3 yaralıdan Sultanbeyli Belediyespor futbolcusu 27 yaşındaki Uğurcan Bekçi, tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 14:23 Güncelleme: 20.12.2025 - 14:23
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Kocaeli'nde olay, 17 Aralık’ta İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Uğurcan Bekçi (27), Emre Kaan Bölek (27) ve İbrahim Aracı (31) ile bir grup arasında iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        ÜÇ KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

        DHA'daki habere göre tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor’da forma giyen Uğurcan Bekçi ile Bölek ve Aracı tabancayla yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        ZANLILAR TESPİT EDİLDİ

        Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tartışma sırasında tabancayla ateş açanların Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan olduğu tespit edildi.

        İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

        Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler, suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanırken, üzerinden 21 tabanca fişeği çıkan A.C.G. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. A.C.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        FUTBOLCU KURTARILAMADI

        Kasığından yaralanan Uğurcan Bekçi, tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
