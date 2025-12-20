Habertürk
        Haberler Magazin Simge Sağın'dan Icardi itirafı: Bana işaret gönderseydi...

        Simge Sağın'dan Icardi itirafı: Bana işaret gönderseydi...

        Bir dönem adı, sık sık Mauro Icardi ile anılan şarkıcı Simge Sağın; "Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim" dedi

        Giriş: 20.12.2025 - 10:22 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:22
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Mauro Icardi'nin gol sevinçleriyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı sayesinde aralarında özel bir bağ oluşan Simge Sağın, Galatasaray’ın yıldız golcüsüyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

        Daha önce aralarında çıkan aşk dedikodularına temkinli yanıtlar veren Simge Sağın, ilk kez bu kadar açık konuşarak, çarpıcı bir itirafta bulundu.

        Simge Sağın, Mauro Icardi’den bir hamle gelmesi halinde buna kayıtsız kalmayabileceğini belirterek; "Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim" dedi.

        Mauro Icardi, Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan sonra China Suárez ile nişanlanmıştı.

