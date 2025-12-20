Habertürk
Habertürk
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 38,75'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 39,75'e indirdi

        20.12.2025 - 09:34
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        TCMB'nin Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 38,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 39,75 olarak tespit edildi.

        Reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yüzde 41,25, avans işlemlerinde faiz oranı ise yüzde 42,25 düzeyindeydi.

