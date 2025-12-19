Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Andre hamlesi! İşte bonservis bedeli - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Andre hamlesi! İşte bonservis bedeli

        Ara transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre'yi gündemine aldı.

        Giriş: 19.12.2025 - 15:57 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8 şansını sürdüren Galatasaray'da gözler transfer çevrildi.

        2

        Ara transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadrosunu takviye etmeyi planlıyor.

        3

        Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Wolverhampton forması giyen Brezilyalı orta saha Andre oldu.

        4

        Sarı-kırmızılıların Andre'yi Brezilya'da oynadığı dönemden bu yana takip ettiği ortaya çıktı.

        5

        Premier Lig'de son sıraya demir atan Wolverhampton, ligdeki geleceğinin karanlık görünmesi sebebiyle para edebilecek oyuncularının bazılarını elden çıkarmayı düşünüyor.

        6

        Andre de bu isimlerden biri olurken, İngiliz ekibinin bonservis beklentisinin ise 25 milyon Euro'nun üzerinde olduğu ifade edildi.

        7

        Merkez orta saha olarak görev yapabilen Andre, 16 Temmuz 2001'de Brezilya'nın Ibirataia kentinde dünyaya geldi.

        8

        Kariyerine Fluminense'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun başında 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolverhampton'a transfer oldu.

        9

        Bu sezon Wolves formasıyla 18 resmi maçta forma giyen Sambacı gol veya asist katkısı yapamadı.

        10

        Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Andre'nin Wolverhampton ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!