Galatasaray'dan Andre hamlesi! İşte bonservis bedeli
Ara transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre'yi gündemine aldı.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8 şansını sürdüren Galatasaray'da gözler transfer çevrildi.
Ara transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadrosunu takviye etmeyi planlıyor.
Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Wolverhampton forması giyen Brezilyalı orta saha Andre oldu.
Sarı-kırmızılıların Andre'yi Brezilya'da oynadığı dönemden bu yana takip ettiği ortaya çıktı.
Premier Lig'de son sıraya demir atan Wolverhampton, ligdeki geleceğinin karanlık görünmesi sebebiyle para edebilecek oyuncularının bazılarını elden çıkarmayı düşünüyor.
Andre de bu isimlerden biri olurken, İngiliz ekibinin bonservis beklentisinin ise 25 milyon Euro'nun üzerinde olduğu ifade edildi.
Merkez orta saha olarak görev yapabilen Andre, 16 Temmuz 2001'de Brezilya'nın Ibirataia kentinde dünyaya geldi.
Kariyerine Fluminense'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun başında 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolverhampton'a transfer oldu.
Bu sezon Wolves formasıyla 18 resmi maçta forma giyen Sambacı gol veya asist katkısı yapamadı.