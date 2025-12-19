Kripto para alım satım platformu ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer’e Avukat Göksu Çelebi’ye verdiği uyuşturucu maddeyle ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle “kadına karşı olası kastla öldürme” ve “uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından müebbet ve 15 yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İçer ve Çelebi 2024 yılında arasında yakın arkadaşlık ilişkisinin başladığı, olayın meydana geldiği yerde tarafların üç gün birlikte kaldıkları anlatıldı. 13 Temmuz günü, Gökalp İçer’in 20'li yaşlarda bir kişiden yaklaşık 8 gram uyuşturucu maddeyi 800 Dolar karşılığında satın aldığı, şüphelinin eşi ile aralarında bulunan problemden dolayı ailesinden ayrı yaşadığı. Tek başına tuttuğu ve olayın yaşandığı yer olan Kireçburnu’ndaki eve Göksu Çelebi ile gittikleri kaydedildi.

GECEDEN ÖĞLENE KADAR UYUŞTURUCU İÇTİ

Şüpheli Gökalp İçer tarafından temin edilen uyuşturucu maddeyi maktulle birlikte kullanmaya başladıkları, ertesi günün öğlen saatlerine kadar madde kullanmaya devam ettikleri, maktulün bu uyuşturucu maddeyi akşam 20:00 sıralarında son olarak kullanmasıyla beraber titremeye başladığı, şüphelinin 112'yi aradığı ve ambulans ekiplerinin geldiği iddianamede detaylıca anlatıldı.

UYARICI MADDE ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ Göksu Çelebi’nin Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırıldığı ve incelenen görüntülere göre Gökalp İçer’in bir süre hastanede kaldığı, Çelebi’nin ailesinin gelmesiyle hastaneden ayrıldığı kaydedildi. Görüntülerde, Çelebi’nin 19 Ağustos günü uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu vefat ettiği aktarıldı. “KIZIMIN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI YOKTU” Maktul Göksu Çelebi’nin babası Ali Atilla Han Çelebi’nin müşteki sıfatıyla alınan beyanında, kızının alkol, sigara vb. kötü alışkanlıklarının olmadığını, Gökalp İçer'i tanımadığını, kızının çok sosyal olmadığını, az arkadaşı olduğunu, eline geçen parayı kendilerine verdiğini ve olayların yaşanmasına sebep olan İçer’den şikayetçi olduğunu söyledi. “TİTREYİNCE AYRAN VERDİM, AMBULANSI 5 KEZ ARADIM” İddianamede ifadesine de yer verilen Gökalp İçer, Göksu Çelebi ile Linkedln üzerinden tanıştıklarını, Göksu'nun arkadaşlık isteği atarak Ankara'da yaşadığını avukat olduğunu söylediğini, tanışmadan iki ay sonra iş için Ankara'ya gittiğini, Göksu ile kahve içtiklerini, daha sonra Göksu'nun İstanbul'a geldiğini, beraber vakit geçirdiklerini, yakın arkadaşlık ilişkisinin başladığı anlattı. Uyuşturucu parasının yarısını Çelebi’nin verdiğini ileri süren İçer, “Göksu biraz daha uyuşturucu kullanacağını söyleyerek salona gitti. Yaklaşık 15 dakika sonra yatak odasına gelerek kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Titremeye başlayınca su ve ayran içirmeye çalıştım. Titremelerin artması üzerine 112’yi toplamda 5 kez aradım. Ambulans 15 dakika sonra geldi” dedi.

EŞİNİN MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ, YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI Soruşturma kapsamında Gökalp İçer’in telefonunda da inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde İçer’in eşi Ezgi İçer İle mesajlaşmaları dikkat çekti. Ezgi İçer’in eşine gönderdiği mesajlarda, “Mutsuz olduğu için olabilir ya da madde kullandıktan sonra bu şekilde bir çöküş yaşıyor olabilirsin ama artık daha sık kullanmıyorsun. Canım eleştirmek için değil, sağlığın için endişeliyim, ruh sağlığın için” dediği, İçer’in ise, “İstemiyorum bazen yaşamak, eleştirme lütfen, sağlığım iyi, ruh sağlığım iyi değil” şeklinde cevap verdiği görüldü. Soruşturma kapsamında Ezgi İçer hakkında 9 Ağustos itibariyle yakalama kararı olduğu öğrenildi. YAPAY ZEKAYA NABZIN DURMASINI SORDU Ayrıca telefonda yapılan incelemelerde İçer’in yapay zekaya, “Nabız 22’ye düşerse ne olur?”, “Aşırı doz kokain kullanımı, 15 dakika nabız durmasının nasıl hasarı olur?”, “Yüksek doz kokain sonrası kriz, kokain krizi sonrası oluşan koma, bu komadan çıkış mümkün mü?”, “Yoğun bakımda olan birinin gözlerini bantlamışlar neden?” şeklinde sorular sorduğu belirlendi.