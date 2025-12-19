ABD'de MIT profesörünün öldürülmesinin ve Brown Üniversitesi saldırısının şüphelisi ölü bulundu

ABD'de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisinin ölü bulunduğu bildirildi.

Polis yetkilileri tarafından, 13 Aralık'ta Brown Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Yetkililer, üniversitedeki saldırının şüphelisi 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente'nin, New Hampshire'da kiraladığı bir depoda ölü bulunduğunu belirtti.

Valente'nin kendini öldürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, şüphelinin Brown Üniversitesinde 2000-2001 yıllarında fizik alanında lisansüstü eğitim gördüğünü aktardı.

Yetkililer Valente'nin ayrıca, 15 Aralık'ta yaşamını yitiren MIT profesörü Nuno Loureiro'nun uğradığı silahlı saldırının da şüphelisi olduğunu, Valente ve Loureiro'nun Portekiz'deki bir üniversitede 1995'te aynı akademik programda yer aldığını kaydetti.

GREEN CARD PROGRAMININ DURDURULMASI İÇİN TALİMAT

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, şüphelinin ölü bulunduğunun açıklanmasının ardından sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Brown Üniversitesi saldırısı şüphelisi Valente'nin 2017'de ABD'ye DV1 programı kapsamında giriş yaptığını ve Yeşil Kart (Green Card) sahibi olduğunu belirten Noem, "Bu iğrenç şahsın ülkemize girmesine izin verilmemeliydi." ifadesini kullandı.