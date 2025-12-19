Habertürk
Habertürk
        ABD'de MIT profesörünün öldürülmesinin ve Brown Üniversitesi saldırısının şüphelisi ölü bulundu | Dış Haberler

        ABD'de MIT profesörünün öldürülmesinin ve Brown Üniversitesi saldırısının şüphelisi ölü bulundu

        ABD'de iki kişiyi öldüren ve Green Card başvurularının askıya alınmasına sebep olan Brown Üniversitesi saldırısının şüphelisi ölü bulundu. 2017 yılında Green Card hakkı kazanarak ABD'ye gelen 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Valente'nin kiraladığı depoda ölü bulunduğu açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:22 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:22
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisinin ölü bulunduğu bildirildi.

        Polis yetkilileri tarafından, 13 Aralık'ta Brown Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

        Yetkililer, üniversitedeki saldırının şüphelisi 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente'nin, New Hampshire'da kiraladığı bir depoda ölü bulunduğunu belirtti.

        Valente'nin kendini öldürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, şüphelinin Brown Üniversitesinde 2000-2001 yıllarında fizik alanında lisansüstü eğitim gördüğünü aktardı.

        Yetkililer Valente'nin ayrıca, 15 Aralık'ta yaşamını yitiren MIT profesörü Nuno Loureiro'nun uğradığı silahlı saldırının da şüphelisi olduğunu, Valente ve Loureiro'nun Portekiz'deki bir üniversitede 1995'te aynı akademik programda yer aldığını kaydetti.

        GREEN CARD PROGRAMININ DURDURULMASI İÇİN TALİMAT

        ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, şüphelinin ölü bulunduğunun açıklanmasının ardından sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

        Brown Üniversitesi saldırısı şüphelisi Valente'nin 2017'de ABD'ye DV1 programı kapsamında giriş yaptığını ve Yeşil Kart (Green Card) sahibi olduğunu belirten Noem, "Bu iğrenç şahsın ülkemize girmesine izin verilmemeliydi." ifadesini kullandı.

        Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın direktifiyle, Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) DV1 programının durdurulması talimatını verdiğini belirtti.

        Kampüste silahlı saldırı

        ABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

        Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili şüphelinin arandığını bildirmişti.

        Massachusetts Institute of Technology (MIT) Profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. FBI, daha önce yaptığı açıklamada, iki olay arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade etmişti.

