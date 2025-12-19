ABD İç Güvenlik Bakanı Noem talimat verdi: Green Card başvuruları askıya alındı

ABD İç Güvenlik Bakan Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda ABD'nin Çeşitlilik Vizesi (DV) yani Green Card olarak bilinen programı durdurma talimatı verdiğini açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem'in açıklaması, Ekim ayında başlaması gereken Green Card başvurularında rekor gecikmenin yaşandığı ve milyonlarca kişinin başvuruların ne zaman başlayacağını merak ettiği zamanda geldi.

ABD İç Güvenlik Bakanı, ABD'de yasal ikamet hakkı tanıyan Green Card programını askıya aldıklarını duyurdu.

Noem açıklamasında, ABD'deki Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık günü iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı işaret etti.

"Brown Üniversitesi saldırganı Claudio Manuel Neves Valente, 2017 yılında çeşitlilik göçmen vize programı (DV1) aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapmış ve yeşil kart almıştır. Bu alçak kişinin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi." diyen Noem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2017'de Başkan Trump, DV1 programı kapsamında ülkeye giren bir DEAŞ teröristinin New York'ta gerçekleştirdiği ve sekiz kişinin ölümüne yol açan yıkıcı kamyon saldırısının ardından bu programı sona erdirmek için mücadele etti.

Başkan Trump'ın talimatı üzerine, bu felaket programdan daha fazla Amerikalının zarar görmemesini sağlamak için USCIS'e DV1 programını derhal durdurma talimatı veriyorum."

DV programı her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde kura yöntemiyle 50 bine yakın kişiye sürekli ikamet hakkı veriyor. 2025 kurasına yaklaşık 20 milyon kişi başvurdu ve kazananlarla eşleri de dahil edildiğinde 131 binden fazla kişi Green Card hakkında sahip oldu. Öte yandan kazananlar,Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş için güvenlik soruşturmasından geçiyor.

WASHINGTON'DAKİ SALDIRININ ARDINDAN SIKILIŞAN GÖÇ POLİTİKASI

ABD'de 27 Kasım günü Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafız yetkililerine gerçekleşen saldırı sonrası Trump yönetimi göç politikasındaki adımlarını sertleştirdi. Afgan uyruklu saldırgan tarafından gerçekleşen saldırının ardından ABD Başkanı Trump, ülkenin göçmenlik sisteminde köklü bir revizyon yapmayı amaçladığını söylemiş ve "ABD göçmenlik sisteminin tamamen iyileşmesi adına üçüncü dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durdurmayı hedefliyor" demişti.

ABD yönetimi bu süreçte "endişe kaynağı ülkelerden" gelen tüm yabancılara daha önce verilmiş olan Green Cardların incelenmeye alınacağını bildirmişti.