TikTok ABD'de anlaşmaya vardı

ABD basınında yer alan haberlere göre, TikTok Üst Yöneticisi Shou Zi Chew ​​​​​​​şirket çalışanlarına konuya ilişkin bir not gönderdi.

ByteDance'e ait şirketin ABD'deki operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşmaya vardığı belirtilen notta, ByteDance ve TikTok'un Oracle, Silver Lake ve MGX ile bağlayıcı anlaşmalar imzaladığı aktarıldı.

Notta, anlaşmanın 22 Ocak 2026'da tamamlanmasının planlandığı belirtilerek, Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX'in yeni kurulacak şirketin toplam yüzde 45'ine sahip olacağı kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. ABD Senatosu'ndan da geçen tasarı 24 Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti.

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa ile ana ortak konumundaki ByteDance firmasının, şirketin varlıklarının yüzde 80'ini ABD'li ortaklara devretmediği takdirde ABD'de yasaklanması öngörülmüştü.