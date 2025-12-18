Habertürk
        Gain soruşturmasında 3 tutuklama, Okan Karacan'a adli kontrol

        Gain soruşturmasında 3 tutuklama, Okan Karacan'a adli kontrol

        GAİN Medya AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı

        Giriş: 18.12.2025 - 21:21 Güncelleme: 18.12.2025 - 23:43
        Gain soruşturmasında 3 tutuklama
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, GAİN Medya AŞ'ye yönelik "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve sunucu Okan Karacan'ın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler Kaya, Gülcan ve Aydın tutuklanmaları, Karacan ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, Kaya, Gülcan ve Aydın'ın tutuklanmasına, Karacan hakkında da adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirilmişti.

        Açıklamada, MASAK raporuna göre şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, Kaya'nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirtilmişti.

        Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbaratın bulunduğu ifade edilen açıklamada, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı organizasyonda kullanılıyor olabileceğinin değerlendirildiği kaydedilmişti.

        7 ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

        Başsavcılığın açıklamasında, elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'ın yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği, operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulduğu duyurulmuştu.

        Şüphelilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye TMSF'nin kayyum atanmasına karar verildiği bildirilmişti.

        #gain soruşturması
        #haberler
