Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı: Avrupa Parlamentosu önü savaş alanına döndü
Belçika'nın başkenti ve AB'nin merkez kenti Brüksel'de çiftçiler, Avrupa Parlamentosu Liderler Zirvesi sırasında bina çevresinde protesto gösterisi düzenledi. Polis ve çiftçiler arasında arbede çıkarken, parlamento çevresi savaş alanına döndü.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında binlerce çiftçi, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasına ve Birliğin gelecekteki bütçesinde tarım desteklerindeki kesintilere karşı gösteri düzenledi.
Çiftçiler, olası anlaşmanın geçim kaynaklarını tehlikeye atacağından korkuyor ve anlaşmanın aşırı sağa destek sağlamasına yol açabileceği yönünde daha geniş kapsamlı siyasi endişeler de var.
Avrupa Parlamentosu (AP) önünde yer alan Lüksemburg Meydanı'nda bir araya gelen çiftçiler, AP çevresiyle birlikte AB Komisyonu ve AB Konseyi binaları önünden de geçen Rue de la Loi Caddesi'ne ve bölgedeki ara sokaklara yüzlerce traktörü park ederek trafiği durdurdu.
Polisle sert çatışma
Çiftçiler, AP binasına doğru patates ve yumurta fırlatırken, sert polis müdahalesi ile karşılaştı. Üzerinde 'tarım' yazan tabutlar çiftçiler tarafından ateşe verildi.
Çiftçiler, AB üyesi 27 ülke liderinin bir araya geldiği zirvenin yapıldığı bina yakınında ise polis barikatıyla karşılaştı. Bazı çiftçilerin AB binaları çevresindeki barikata doğru havai fişek atmasına karşı polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak karşılık verdi.
Bazı traktörlerin üzerinde "Çiftçi yoksa gıda yok", "MERCOSUR'u durdurun", "Daha az Brüksel daha fazla özgürlük", yazılı afişler asıldı.
Çiftçiler, AB'nin gelecekteki bütçesinde tarımsal desteklemelerde kesintiye gidilmemesini, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile imzalanması planlanan ticaret anlaşmasının yapılmamasını ve bürokratik işlemlerin hafifletilmesini talep etti.
AB ile Mercosur'un beş aktif üyesi olan Brezilya, Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Bolivya arasında planlanan serbest ticaret anlaşması, önümüzdeki 15 yıl içinde iki blok arasında ticareti yapılan neredeyse tüm malların gümrük vergilerini kademeli olarak kaldıracak.
Anlaşma 25 yıldır müzakere ediliyor ve onaylandığında 780 milyonluk bir pazarı ve dünya gayri safi yurtiçi hasılasının dörtte birini kapsayacak.
Protesto ve AB Liderler Zirvesi nedeniyle Brüksel’in ana yollarında trafik durma noktasına gelirken, şehir genelinde toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşandı.