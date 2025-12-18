Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı: Avrupa Parlamentosu önü savaş alanına döndü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında binlerce çiftçi, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasına ve Birliğin gelecekteki bütçesinde tarım desteklerindeki kesintilere karşı gösteri düzenledi.

Çiftçiler, olası anlaşmanın geçim kaynaklarını tehlikeye atacağından korkuyor ve anlaşmanın aşırı sağa destek sağlamasına yol açabileceği yönünde daha geniş kapsamlı siyasi endişeler de var.

Avrupa Parlamentosu (AP) önünde yer alan Lüksemburg Meydanı'nda bir araya gelen çiftçiler, AP çevresiyle birlikte AB Komisyonu ve AB Konseyi binaları önünden de geçen Rue de la Loi​​​​​​​ Caddesi'ne ve bölgedeki ara sokaklara yüzlerce traktörü park ederek trafiği durdurdu.

Polisle sert çatışma

Çiftçiler, AP binasına doğru patates ve yumurta fırlatırken, sert polis müdahalesi ile karşılaştı. Üzerinde 'tarım' yazan tabutlar çiftçiler tarafından ateşe verildi.

Çiftçiler, AB üyesi 27 ülke liderinin bir araya geldiği zirvenin yapıldığı bina yakınında ise polis barikatıyla karşılaştı. Bazı çiftçilerin AB binaları çevresindeki barikata doğru havai fişek atmasına karşı polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak karşılık verdi.