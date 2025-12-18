Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı: Avrupa Parlamentosu önü savaş alanına döndü | Dış Haberler

        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı: Avrupa Parlamentosu önü savaş alanına döndü

        Belçika'nın başkenti ve AB'nin merkez kenti Brüksel'de çiftçiler, Avrupa Parlamentosu Liderler Zirvesi sırasında bina çevresinde protesto gösterisi düzenledi. Polis ve çiftçiler arasında arbede çıkarken, parlamento çevresi savaş alanına döndü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 17:09 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında binlerce çiftçi, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasına ve Birliğin gelecekteki bütçesinde tarım desteklerindeki kesintilere karşı gösteri düzenledi.

        Çiftçiler, olası anlaşmanın geçim kaynaklarını tehlikeye atacağından korkuyor ve anlaşmanın aşırı sağa destek sağlamasına yol açabileceği yönünde daha geniş kapsamlı siyasi endişeler de var.

        Avrupa Parlamentosu (AP) önünde yer alan Lüksemburg Meydanı'nda bir araya gelen çiftçiler, AP çevresiyle birlikte AB Komisyonu ve AB Konseyi binaları önünden de geçen Rue de la Loi​​​​​​​ Caddesi'ne ve bölgedeki ara sokaklara yüzlerce traktörü park ederek trafiği durdurdu.

        REKLAM

        Polisle sert çatışma

        Çiftçiler, AP binasına doğru patates ve yumurta fırlatırken, sert polis müdahalesi ile karşılaştı. Üzerinde 'tarım' yazan tabutlar çiftçiler tarafından ateşe verildi.

        Çiftçiler, AB üyesi 27 ülke liderinin bir araya geldiği zirvenin yapıldığı bina yakınında ise polis barikatıyla karşılaştı. Bazı çiftçilerin AB binaları çevresindeki barikata doğru havai fişek atmasına karşı polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak karşılık verdi.

        Bazı traktörlerin üzerinde "Çiftçi yoksa gıda yok", "MERCOSUR'u durdurun", "Daha az Brüksel daha fazla özgürlük", yazılı afişler asıldı.

        Çiftçiler, AB'nin gelecekteki bütçesinde tarımsal desteklemelerde kesintiye gidilmemesini, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile imzalanması planlanan ticaret anlaşmasının yapılmamasını ve bürokratik işlemlerin hafifletilmesini talep etti.

        AB ile Mercosur'un beş aktif üyesi olan Brezilya, Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Bolivya arasında planlanan serbest ticaret anlaşması, önümüzdeki 15 yıl içinde iki blok arasında ticareti yapılan neredeyse tüm malların gümrük vergilerini kademeli olarak kaldıracak.

        Anlaşma 25 yıldır müzakere ediliyor ve onaylandığında 780 milyonluk bir pazarı ve dünya gayri safi yurtiçi hasılasının dörtte birini kapsayacak.

        Protesto ve AB Liderler Zirvesi nedeniyle Brüksel’in ana yollarında trafik durma noktasına gelirken, şehir genelinde toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler